Corredor Industrial

Volantazo



El pasado viernes a temprana hora los portales comenzaron a posicionar como su contenido principal el cambio de planes de Toyota para las líneas de producción de su próxima factoría en Apaseo el Grande, Guanajuato.



Ahora al sur del estado no se manufacturará el modelo campeón en ventas de la armadora japonesa, el Corolla, sino la Tacoma; en mayo pasado se vendieron 17 mil 654 unidades de su pickup mediana, un aumento del 6.7% versus mismo mes de 2016, pero en el acumulado de enero a mayo del año en curso padeció de una caída de 1.4% en comparación al mismo periodo del año pasado.



El juego de posibilidades en redes sociales comenzó ofreciendo entre sus opciones una cortesía, de uno que otro mal informado, hasta la desaparición del proyecto al mero estilo de Ford en San Luis Potosí.



El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, informaría más tarde que el cambio únicamente sería de modelo y las cifras de inversión y empleos se mantenían intactas, no así el tiempo de construcción de la planta que se alargará más de lo previsto en la comunidad de Caleras de Amexhe.



La pregunta que seguimos haciéndonos y seguramente varios de ustedes, estimados lectores también, es ¿por qué el “simple” cambio de planes?



De acuerdo a una fuente interna del Gobierno del Estado, el giro se debe realmente a un tema de logística conveniente para Toyota debido al aumento en la venta en la región norteamericana de su modelo Tacoma.

¿Qué opina?

C. Schweinsberg , Senior Editor de WardsAuto.com hace un análisis a fondo del tema y considera que el verdadero causante del repentino cambio no es la logística, tampoco las ventas, sino el Sr. Donald Trump.



“¿Por qué? Porque tampoco necesitamos otras 150 mil unidades de nada, especialmente a la luz de los pronósticos que demuestran que estamos en las primeras etapas de una declinación prolongada de las ventas de vehículos nuevos (en Estados Unidos)”.



Schweinsberg detalla que incluso las previsiones optimistas, incluida la de WardsAuto, consideran que no requieren crecimiento de la tasa anual desestacionalizada de producción de los Estados Unidos para la próxima década.



“Un informe pesimista de Bank of America Merrill Lynch pronostica que la SAAR de Estados Unidos se hundirá en 2021 a 13 millones, de aproximadamente 17 millones este año. Por cierto, ese es el mismo año que esta nueva planta está lista para abrirse”.



El especialista considera que el anuncio del pasado viernes tiene claras motivaciones políticas.



“Toyota dice que agregará la producción de Tacoma a Guanajuato para llenar el vacío dejado por el Corolla. Pero teniendo en cuenta los datos de inventario, y dado el hecho de que Toyota está expandiendo su planta de Tijuana, México, para construir 60 mil más Tacomas al año -y Toyota ya tiene una segunda fuente de producción para Tacoma en su planta de San Antonio- no tiene sentido añadir más inventario de esa camioneta. Toyota especialmente no necesita otros 200 mil Tacomas”.



Se pregunta: ¿podría dejar de construir Tacoma en Tijuana y construir algo más allá? Posiblemente. ¿Pero qué? ¿Coches pequeños? Mazda ya está construyendo los Yaris para Toyota en su planta de Salamanca, México. Y las ventas de Yaris en Estados Unidos y México han bajado este año.

Regresa a EU



Sobre la inversión en conjunto entre Toyota y Mazda en Estados Unidos para manufacturar, entre otras cosas, 300 mil Corolla, C. Schweinsberg hace la siguiente reflexión: “Para Mazda, que no tiene presencia en Estados Unidos desde 2012, cuando dejó de construir Mazda 6 en Flat Rock, un nuevo sitio de producción de los Estados Unidos en la superficie tiene sentido... sólo si usted considera a Trump”.



En su análisis detalla que Mazda no ha tenido problemas para cubrir su relativamente escasa demanda en los Estados Unidos con su capacidad japonesa existente y porque ya tiene su planta en Salamanca -subcompactos de envío a los Estados Unidos, incluyendo Yaris iA de Toyota- que probablemente podría satisfacer cualquier aumento de la demanda allá.



Habrá que ver a fondo el asunto, porque ni siquiera para el Corolla tiene sentido, pues se desplazaron 176 mil 527 unidades del vehículo en EU en seis meses, 7.7% menos que el año pasado.

Buena propuesta



Para nadie es un secreto que la falta de innovación en tecnología ha sido el talón de Aquiles para que más empresas en México hagan “match” con el automotriz.



Hace falta plataformas para fomentar e impulsarlo, dirán algunos y, con base a esa percepción es que cuatro universidades y tres centros de investigación entre ellos Ciatec, dirigido por Ricardo Guerra Sánchez, crearon Laniauto, el Laboratorio Nacional en Innovación y Desarrollo de Materiales Ligeros para la Industria Automotriz.



La idea busca concentrarse en el desarrollo de materiales para la fabricación de autos más livianos que consuman menos combustible y contaminen menos.



Será un grupo de 40 investigadores los que sean parte de Laniauto, que ofrecerá servicios de evaluación y caracterización de materiales buscando obtener ingresos para en el mediano plazo ser sustentables de forma propia en los dineros.



Los Centros fundadores son también el de Investigación en Química Aplicada (CIQA) y el de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ).



Guanajuato y Nuevo León son las primeras zonas que tienen en el radar para comenzar a trabajar.