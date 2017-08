***POR FIN



Parece que ahora sí, el empresario Óscar Flores firmó el convenio de donación de terrenos del bulevar Las Joyas con el Gobierno Municipal.



*TARDE



El bulevar, o al menos una parte, ya está pavimentado y urbanizado, pasaron casi dos años para que el señor se dignara a decirle que sí, a una promesa que hizo durante la administración priísta de la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez.



*PEEERO…



Tómelo con sus reservas, pero todo indica que el empresario aceptó la firma del convenio pero regateó hasta el último momento para donar el mínimo al Municipio.

*ANTECEDENTES



La promesa de donación del bulevar Las Joyas que hizo el empresarios Óscar Flores con la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez fue de palabra porque nunca hubo un papel que confirmara sus compromiso de donar 6.4 hectáreas.



*CONFIADOS



Sin tener el convenio firmado, la administración urbanizó el bulevar que ahora consta de cuatro carriles en dos sentidos y dejó el trazo y aplanado de los carriles 5 y 6, además de las banquetas.



*ARREPENTIDO



Las declaraciones de promesa de donación quedaron registradas y fueron consignados por los medios de comunicación en diferentes publicaciones, el empresario que campante siempre ha asistido a los eventos del ahora alcalde Héctor López Santillana, aseguró que donaría la parte acordada.



*CAPRICHO



Claro, eso no sucedió y ya cuando la actual administración lo citó para legalizar el convenio, el empresario les dijo que siempre no y les hizo una nueva propuesta, por supuesto más a su favor que del municipio, de las casi siete hectáreas que prometió en un inicio dijo que solo donaría 1.7.



* CADA VEZ MENOS



Pero ahora ni eso, aunque el secretario, Felipe de Jesús López Gómez no ha informado con cuánto se quedará el Municipio, pero todo apunta a que no será ni el 50% de lo que se había comprometido.



* REDONDO



El negocio salió para él más que redondo porque prometió, incumplió y ahora hasta quitó infraestructura en la que el municipio ya invirtió dinero, Flores seguirá siendo dueño de un bulevar de los leoneses, y si queremos que la autoridad lo amplié habrá que pagárselo.

***SE VAN



Algo ocurre en la Dirección de Turismo que dirige Gloria Cano que han tenido problemas para amarrar algunos eventos para el próximo año, uno de ellos es la convención de Marykay, del que León ya se había convertido en una sede tradicional hace años.



*A OTRO LADO



Entre el sector turístico de la ciudad se corre la versión de que este congreso que hasta este año se realizó en el Poliforum ya no regresará en el 2018, pues las organizadoras ya encontraron una mejor sede, que podría ser Monterrey.



*NUEVOS EVENTOS



Pero lo más preocupante para algunos integrantes del sector turismo es que no se ve la llegada de nuevos eventos para el 2018, y no es que el calendario esté mal, pero sí llama la atención que no se hable de novedades.



*INTERESADOS



Habrá que ver que dicen al respecto líderes del sector turismo, como el presidente de los Hoteles y Moteles en León, Eduardo Bujaidar y Leopoldo Soto Montes, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes en León.

***SEGUNDA VUELTA



Según lo prometieron en Gobierno del Estado hoy se lanzará nuevamente la licitación para la compra de 606 mil mochilas que repartirán a los estudiantes del nivel básico en el próximo ciclo escolar.



*SIN CONTRATISTA



La primera licitación que por cierto no fue pública bajo el argumento de que se trataba de un compra con recursos de seguridad, se declaró desierta el pasado viernes 4 de agosto, luego de que el fallo se había pospuesto por una semana más.



*GRAN CONTRATO



Luego de revisar el cumplimiento de las bases, en el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas Ricardo Suárez Inda consideró que ninguna de las cinco empresas satisfacían todos los requisitos para asignarles este contrato que supera los 50 millones de pesos.



*PURA FINTA



A ver si no resulta con que al final de la segunda vuelta el Comité de Adquisiciones decide declarar nuevamente desierta esta licitación y procede a la posibilidad que le da la ley de asignar el contrato directamente.

****PUENTE CHUECO



El diputado federal Miguel Salim Alle recibió la queja de ingenieros y arquitectos de León, como expertos en infraestructura y tras una revisión concluyeron que el distribuidor vial Benito Juárez presenta una deformación del lado sur a la altura de la rampa de acceso al tercer nivel.



*EXPERTOS



En una reunión que se llevó a cabo la semana pasada, el Colegio de Ingenieros Civiles de León, que preside José Gómez Fraustro y los integrantes del Colegio de Arquitectos de León que encabeza Luis Felipe Carpizo Ituarte le entregaron al diputado panista una carta en la que expresan su preocupación por las fallas en esta obra.



*SIN RESPUESTA



Resulta que el legislador ya tenía antecedentes del tema y lleva más de un mes solicitando una reunión con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Roberto Vallejo Rábago, pero no ha tenido respuesta.



*DISCRETO



Desde su llegada a principios de junio para relevar en el cargo a Leoncio Pineda Godos, Roberto Vallejo se ha mostrado discreto y muy cauto para hablar del distribuidor vial Benito Juárez, con el argumento de que estaba recién llegado.



*A LA ESPERA



Ojalá que tras dos meses de su toma de protesta, ahora si ya tenga el informe completo de lo que ocurre con esta obra que tan importante es para los leoneses, sobre todo para quienes diario circulan por esta zona.



*LARGA ESPERA



Por lo que respecta a la solicitud de reunión que le hizo al delegado de la SCT, el diputado Miguel Salim, decidió ya no esperar, ante la falta de respuesta de Roberto Vallejo, ya envió su solicitud también directamente a oficina generales en México, a ver qué respuesta le dan.