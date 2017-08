Quiere Miguel Salim llegar al Senado

Aunque no de forma oficial el diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle, comentó que le gustaría quedar en el Senado de la República el siguiente año.

“Me veo más siguiendo trabajando la parte legislativa, en el Estado no me veo pero sí me veo trabajando. En la parte legislativa hemos hecho la chamba, he puesto tiros de precisión porque si no te pierdes”, comentó.