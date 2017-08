Tenía el PRI su “coyote”

El diputado suplente del PRI José Roberto Ramírez Urban combina su trabajo legislativo con gestorías para que pertenezcan a su empresa de transporte público; sin embargo, algunos de sus clientes lo han denunciado por fraude

Incluso, unas oficinas ubicadas en Tultepec eran aprovechadas por el suplente del diputado federal David Sánchez Isidoro para atender a la población sobre alguna consulta legislativa... o hacer trámites para la empresa que administra con su familia, Transportes Ramírez Urban SA de CV.







De acuerdo con testigos, Ramírez promete tramitar placas de transporte público y créditos ante agencias para adquirir combis nuevas a cambio de pagos en efectivo.







Incluso, asegura, hace que el interesado firme la entrega del costo de la gestoría, que puede ir desde los 65 mil pesos, en una hoja membretada.







No obstante, a los pocos días, los interesados empiezan a recibir evasivas sobre lo que pagaron.







Antonio Bravo Zamora es una de las personas que se dice defraudada por Ramírez, a quien denunció ante el Ministerio Público y ante Derechos Humanos estatal.







Bravo narró que el 11 de junio de 2016 entregó en las oficinas 65 mil pesos para ser parte de su empresa de transporte.







No obstante, a la fecha, sólo ha recibido evasivas y amenazas del diputado suplente cuando exige su combi nueva.







"En repetidas ocasiones, él me ha tratado de intimidar, me dice: 'qué no sabe que yo soy diputado federal y del PRI' y dice que uno de sus hermanos es el director de la SEIDO.







"Pero me dijo que mis placas no salen a mi nombre, salen a nombre de él. ¡Es el colmo!", lamentó Bravo.







Pedro Montoro también asegura haber sido defraudado por el legislador suplente. Narró que le desembolsó a Ramírez Urban 38 mil pesos por un trámite similar.







Han pasado más de dos años que le dio el dinero, pero cuando acude a las oficinas a reclamarle, personal de la ruta le explicaba que el legislador es difícil de contactar.







"Nos defraudó pidiéndonos dinero, a cada rato nos pedía dinero que según nos iba a hacer el aval, que él tenía el poder para sacar una camioneta nueva, nada más nos sacaba dinero y dinero.







"Defraudó a varios, él ya no va a la oficina, decía que no le hacían nada porque era del PRI, él decía que me iba a pagar, ¿pero cuándo? Nada más vuelta y vuelta y nada", lamentó Montoro.







Las oficinas se ubican en Avenida Venustiano Carranza, en Tultepec centro. REFORMA acudió al lugar y el padre del diputado, de nombre Isabel Ramírez, dijo que Transportes Ramírez Urban es un negocio familiar y que su hijo ya no acude a las oficinas.