Oootro incendio en rascacielos de Dubái

Por tercera vez en cuatro días, un incendio estalló el lunes en un rascacielos en Dubái, en esta ocasión un hotel junto a la playa que debió ser evacuado temporalmente.

El Movenpick Hotel Jumeirah Beach dijo en Twitter que el incendio matutino "fue controlado rápidamente" y que los huéspedes fueron evacuados a salvo. Todos pudieron regresar más tarde.

Un video colocado en internet muestra humo negro saliendo del edificio mientras huéspedes y empleados salen del edificio.

Fire at the Mövenpick. Hope everyone is safe! #Dubai pic.twitter.com/Ys37ZZE2Pe