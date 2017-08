Aumentan servicios para infertilidad en México

En México, hasta 20 por ciento de las parejas puede tener problemas para concebir un bebé. Ello ha generado un mercado de empresas de salud que buscan atender la demanda por servicios de fertilidad asistida y tratamientos médicos, que cada vez crece más no sólo entre la población mexicana, sino incluso entre la extranjera que llega al País atraída por costos mucho más bajos.







"Si a ese promedio de tasa de infertilidad que siempre ha existido le sumamos que en los últimos 10 años se han sumado otras circunstancias, como parejas homosexuales que buscan concebir, mujeres que retrasan cada vez más el embarazo y que quieren preservar su fertilidad a pesar del paso de los años y más mujeres solteras que buscan concebir, el mercado de fertilidad asistida está teniendo un boom que se mantendrá al menos por los siguientes 15 años", dijo Carlos Maquita Nakano, director de la Red Crea.







Detalla que mientras en el año 2000 en México se hicieron sólo mil 552 ciclos de fecundación in vitro, para 2005 se habían logrado alrededor de 5 mil ciclos.







"Calculamos que este año se están llevando a cabo ya entre 15 mil y 20 mil ciclos in vitro en el País", sostiene Maquita.







No obstante, señala que sólo entre 30 y 40 por ciento de los pacientes que buscan lograr un embarazo realmente necesitan de dicho procedimiento.







"Alrededor del 60 por ciento de los casos no requieren de reproducción asistida, sino que se solucionan con una cirugía reproductiva, análisis de laboratorio y tratamiento médico", expone.







Según la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción (AMMR), en el País 70 por ciento de los procesos de infertilidad son de baja complejidad, pero sólo tres de cada 10 casos reciben atención.







Esto se debe a que 95 por ciento de los servicios de infertilidad se realizan en consultorios y clínicas privadas, lo que deja generalmente fuera de atención a las parejas con bajos recursos económicos.









Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx