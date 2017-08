¡A ganar en casa!

El equipo de los Toros del Celaya CD están tranquilos, a pesar de no lograr la victoria, sabe que el conjunto está funcionando y pronto encontrarán el equilibrio para jugar bien y concretar las anotaciones para poder sumar una victoria en el Torneo Apartura 2017.



El jugador Alfredo Moreno, capitán del equipo astado, comentó que el arranque del torneo no es lo que se esperaba, pero dejó bien en claro que el equipo está consciente de lo que se debe trabajar y así tener la primera victoria.



“Los resultados esta complicado, juegas bien y no ganas, creo que no pasa nada, el equipo está funcionando, nos está faltando ahí la fortuna de meter los goles, que el equipo se ponga adelante en el marcador y poder aguantarlo, porque en los partidos nadie nos ha superado, estamos tranquilos, sabemos de la capacidad que tenemos, no es el arranque que esperábamos pero estaremos arriba peleando de eso no tenemos duda”, comentó.



El ariete del conjunto cajetero expresó que ante Cimarrones será importante conseguir de una vez la victoria en casa, será un golpe anímico importante para el equipo y la gran afición.



“Es importante por todo, por nosotros, por confirmar el equipo que somos, mostrarle a la gran afición que dejamos todo en la cancha, nunca he tenido un compañero que venga entrenar para perder un compromiso, pero duele, más a mi, cuando las cosas no funcionan dentro del campo, somos consiente que va arrancando el torneo, esperemos ya haya pasado todo y esperamos ganar el sábado en casa”, comentó.



La obligación

El capitán astado expresó que se habló con los jugadores del equipo respecto al tema de cómo está el equipo, sabe que está el compromiso y que se recuperarán con victorias.



“Platicamos con todos, es un momento, siempre lo he dicho son difíciles y una oportunidad para todos, hoy el jugador que te muestra el carácter de ser protagonistas, hoy tenemos los jugadores para hacerlo y quien lo haga hará una gran diferencia en el terreno de juego, es un momento lindo, más allá de la situación para demostrar de lo que está hecho el equipo”, puntualizó el atacante del Celaya.



Alfredo Moreno comentó que no ha podido estar al cien físicamente, pues ha presentado algunos problemas físicos, hoy está en busca del ritmo y estar al cien por ciento para concluir los minutos.



“Muchos viajes, la Copa, jugadores han repetido por ahí es agotador, esta semana es crucial, el equipo está bien, entendemos la situación, debemos ocuparnos del momento y empezar en casa ganando”, concretó.