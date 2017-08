Fallece Glenn Campbell a los 81 años

Glen Campbell, cantante de música country, murió a los 81 años, se informó a través de su cuenta oficial de Twitter.



El intérprete había sido diagnosticado con Alzheimer en 2011.

Al cantante le sobreviven su esposa Kim y sus ocho hijos, así como nietos y bisnietos.

En su página oficial se indica que pueden realizarse donaciones para su fundación.

Durante su carrera vendió más de 45 millones de discos y se colocó en lo alto de las listas de popularidad de la music country con temas como "Gentle on My Mind" y "By the Time I Get to Phoenix", además de ser inducido al "Salón de la fama de la música Country" en 2005.

El Universal / EMEG 08/08/17