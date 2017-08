Mexicano dirigió el corto que robó corazones

Un corazón cobra vida gracias al flechazo que atraviesa a su dueño y, haciendo caso a su impulso, va tras el objeto de su afecto en el cortometraje animado In a Heartbeat

Así de sencillo, y sin necesidad de diálogos, es el argumento del corto, que en una semana ha registrado más de 20 millones de vistas en YouTube.+

Sin embargo, un elemento distingue a esta historia de amor de otras tantas, ya que se trata de personas del mismo sexo.

El mexicano Esteban Bravo, creador de la animación junto con la estadounidense Beth David, atribuyó esta aceptación de la audiencia a la falta de una representación adecuada de personajes gay en el cine.

"Siento que el público ha estado esperando este tipo de representación en los medios, en una película. Y esto apenas es un corto, pero les está dando mucho más lo que están pidiendo de una película animada", señaló el capitalino, vía telefónica.

El animador destacó, por ejemplo, la atención mediática que recibió el personaje gay en el reboot de “La Bella y la Bestia”, aunque al final terminó siendo parte de un "chiste", consideró.

Además de muchos clics en YouTube, In a Heartbeat ha dividido opiniones: un millón lo han calificado con "Me gusta", mientras que más de 100 mil personas han señalado "No Me Gusta".

Y la sección de comentarios aloja múltiples de expresiones de rechazo.

"Sabía que el corto iba a despertar este tipo de conversaciones. Entiendo y respeto mucho cuando expresan su punto de vista de la manera más racional, pero no que ataquen. De eso se trata esto, de poder entablar conversaciones y entendernos mejor", pidió.

"Por eso en esa parte del corto no queríamos que fuera algo completamente explícito o te tratara de convencer de algo. Simplemente estamos tratando de contar una historia de qué es lo que siente un niño", señaló.

Egresados del Ringling College of Art and Design, en Florida, Beth y Esteban esperan seguir trabajando juntos y, después del éxito del, que fue su proyecto de tesis, desarrollar un largometraje con algún estudio de animación, aunque por ahora no han pactado ningún trato.

"Tenemos el mismo sentido del humor, pensamos de la misma manera., por ejemplo con la película teníamos la misma noción de lo que queríamos que fuera. No importa que vengamos de diferentes países y pasados, Beth y yo nos hemos podido conectar muy bien", expresó Bravo.