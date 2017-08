Migración niega haber humillado a 'conejitas' Playboy

El Instituto Nacional de Migración (INM), en Yucatán, rechazó categóricamente que hayan "humillado o maltratado" a las modelos de la revista Playboy durante una fiesta en la Hacienda Chichí Suárez en junio pasado porque no tenían papeles migratorios; "únicamente se siguieron los protocolos que se usan por ley en esos casos", puntualizó la dependencia.



Por su parte, las modelos que fueron detenidas, en su edición del mes de agosto de la revista Playboy México, narraron su versión de los hechos y aseguraron que fueron humilladas por la forma en que fueron detenidas y privadas de su libertad.



Las modelos Elif Celik (Turquía), Lauryn Elaine (Estados Unidos) y Marie Brethenoux (Francia) entrevistadas por la misma revista para la que laboran, aseguraron que el INM actuó de manera incorrecta, pues ellas acudieron a esa fiesta y no cobraron ni recibieron remuneración alguna por estar ahí.



La fiesta en donde la revista Playboy presentaría a sus modelos exclusivas, fue organizada en la Hacienda Chichí Suárez ubicada en el oriente de Mérida, en el mes de junio pasado y unas horas antes del espectáculo, personal de Migración llegó y detuvo a varias de las modelos, bajo el argumento de que no tenían papeles migratorios y habían acudido a laborar a ese sitio.



En la edición las playmates de agosto, las mujeres señalaron a manera de justificación que no "rompimos la ley y menos en un país como México al cual admiramos".



Por su parte, el delegado del INM en Yucatán. Oswaldo Ortíz Matú, dijo que esa dependencia, emitió un boletín en su momento, en donde claramente se explicó que "seguimos los protocolos por ley que marca en el aspecto de migración" y rechazó que las modelos hayan sido maltratadas o humilladas. "No es así.. nosotros actuamos conforme a la ley y se usaron los protocolos que se aplican para esos casos para los migrantes", apuntó en entrevista para EL UNIVERSAL.

En la revista Playboy de México que ya está en circulación en el país, las modelos declaran su versión de los hechos en la entrevista titulada "Lo que vivimos en Mérida".



"No hicimos nada malo, fuimos humilladas y cuestionadas y fue insultante porque fue a la vista de todos", indicaron.



Las playmates consideraron que Mérida es una ciudad hermosa y diferente a otros puntos del país y que desafortunadamente por su arbitraria detención, recibieron una experiencia negativa.



Las principales modelos del Playboy, Celik, Elaine y Brethenoux compartieron con los lectores de esa revista internacional que estuvieron durante horas en un sitio poco digno y que "y nos dieron poca comida y agua" y que hasta para ir al baño tuvieron percances.



Los directivos de la revista en México manifestaron durante la detención de las modelos, su inconformidad por cómo actuaron los agentes de Migración y las horas (casi 36 horas) durante las cuales esas modelos fueron detenidas y retenidas en las instalaciones migratorias.



Hasta donde se tenía conocimiento, fue primera ocasión en que Playboy México organizó y realizó un espectáculo con sus modelos en Yucatán. Anteriormente lo había hecho en otras ciudades y principalmente la más reciente, en Cancún, Quintana Roo.