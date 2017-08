Sinead O'Connor se siente sola y pide ayuda a sus fans

Sinead O'Connor publicó un video en el que dijo estar viviendo en un motel de Nueva Jersey y con tendencias suicidas.







"Estoy completamente sola y no hay absolutamente nadie en mi vida más que mi doctor, mi psiquiatra, el hombre más dulce del mundo quien dice que que soy su heroína. Eso es lo único que me mantiene con vida en este momento, y es un poco patético", dijo.







La intérprete irlandesa, conocida internacionalmente por su cóver de "Nothing Compares 2 U", afirmó que la depresión afecta a todas las personas, independientemente de su procedencia.







"Si fuera mía (la decisión), ya me habría ido, de regreso con mi mamá", dijo.







O'Connor, quien ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental, afirmó que lleva dos años prácticamente sola y necesita que un ser querido la regrese a casa.







"¿Por qué estamos solos? Las personas que padecen enfermedades mentales son las más vulnerables del mundo. No nos podemos cuidar solos. Nos tienen que cuidar. No somos como todos los demás. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, al igual que todos".







La cantante también acusó a su familia de ser distante con ella e ignorar sus mensajes.







"Lo que está matando a la gente es el estigma, no las malditas enfermedades mentales", afirmó.







Este lunes, un nuevo mensaje en la cuenta de Facebook de O'Connor informó que la cantante se encontraba bien.







"Está rodeada de amor y recibiendo el mejor tratamiento. Pidió publicar este texto sabiendo que ustedes están preocupados por ella. No responderá a ninguna pregunta, así que por favor compréndanlo. Espero que esto tranquilice a aquellos de ustedes que estaban preocupados", dice.







Tras la difusión del video de O'Connor, la también cantante Annie Lennox pidió ayudarla.







"Parece que Sinead está en una posición muy difícil y me preocupa su seguridad. ¿No hay amigos cercanos o familiares que puedan acompañarla para darle apoyo? Es terrible verla en un estado tan vulnerable", afirmó.