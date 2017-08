El Tri no sabe manejar la psicología en el deporte

"En la Selección Mexicana no saben manejar la psicología en el deporte", así lo califica Martha Heredia, especialista en esta rama, quien asegura que los arrebatos que tuvo el técnico nacional, Juan Carlos Osorio, en la Copa Confederaciones de Rusia, fueron una manera de sacar la presión que lo aquejaba tras los pobres resultados obtenidos.



"Como en todo, llega un momento en el que empiezas a cargarte de ánimo negativo y desesperación por la falta de buenos resultados, pero eso nos habla del pobre control mental ante situaciones adversas que tienen en la Selección", explicó.

Respecto al tan presumido coaching implementado por el español Imanol Ibarrondo, Heredia asegura que ese tipo de motivación no es suficiente y hasta cierto punto es innecesaria en el Tri.

"Se motiva a un equipo cuando no es fuerte. Cuando estás seguro técnica y psicológicamente, la motivación va intrínseca y no necesitas alentarlos", puntualizó la psicóloga.

"No se trata de decirle a la gente mil veces: 'Tú vas a ganar', eso va más allá con técnicas psicofisiológicas de autocontrol y eso se debe trabajar en todo el equipo, desde utileros, hasta cuerpo técnico".