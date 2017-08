Lobos BUAP aconseja a jugador que se calle

Rafael Fernández, director Deportivo de Lobos BUAP, fue tajante sobre el comunicado emitido por William Palacios: "Le aconsejaría que no aclare cosas que en su vida profesional le pueden perjudicar".

El colombiano lanzó un comunicado en sus redes sociales donde decía que la directiva poblana estaba "manipulando las cosas a su conveniencia y sólo se estaba escuchando la versión de una sola parte".

Dicha situación hizo que Rafael Fernández saliera a dar una conferencia para tocar el tema de la supuesta pelea en un bar tras la victoria del sábado ante Pachuca. Situación que causó la baja de William Palacios, no así la de Julián Quiñones.

"Las dos son faltas de disciplina, pero no es lo mismo 'pasarte un alto, que pasarte ese mismo alto a 200 kilómetros por hora y en estado inconveniente'. Nosotros con base en lo sucedido y con los argumentos que tenemos tomamos la decisión", declaró Fernández.

El directivo licántropo suplicó que se cerrara el tema y que era triste dar más nota por esa situación que por lo deportivo. Asimismo, aseguró que la decisión está tomada y lo fácil hubiera sido sancionar a los dos.

"Vengo a suplicarles que le demos un cerrojo a esta situación que es costosa para el club porque estamos perdiendo un jugador y una gran persona se está quedando sin trabajo. La decisión está tomada porque creemos que la falta de disciplinas son diferentes y lo más fácil hubiera sido aplicar la misma sanción a los dos", finalizó.