“Quiñones me lastimó con el cuchillo”

El jugador que fue expulsado de Lobos Buap, William Palacios, habló por primera vez de lo que sucedió el pasado fin de semana con su compañero, Julián Quiñones. Dijo que su versión es la verídica.

En declaraciones para ESPN Digital, Wlliam Palacios dio su versión de los hechos ocurridos en la madrugada del domingo con Julián Quiñones y fue contundente al negar las versiones que habían circulado y reconoció un pleito con su colega.

Van dos versiones que ninguna es verdadera. Primero dicen que fue en un bar, que Julián por defenderme y no sé qué más y la verdad fue la siguiente: salí un rato con unos amigos, cuando regresé Julián estaba en su casa, estaba tranquilo, con sus amigos también. Estuve en su casa un ratito, estábamos muy tomados todos y vino detrás de mí, estábamos bien y llegué a mi casa”.

Mi señora sabía que me fui a tomar y estaba brava, estaba enojada porque no llegué a la hora que le había dicho, pero en ningún momento le pegué, ella puede declararlo, no la maltraté, no hay problema por eso, porque estamos unidos y tranquilos… Yo quería que él se fuera y él no quería, le dije varias veces que se fuera y de ahí empezamos a pelear, que son cosas normales y que pueden pasar”.

Eso fue como a las tres o cuatro de la mañana. Peleamos, le pegué con el puño y lo lastimé. Él, con todo el derecho de defenderse, buscó su cuchillo, me lastimó en la cabeza y después, en el forcejeo, él se cortó en los dedos, pero no fue como dice la gente de que él por defenderme y que yo lo corté. La gente habla tanta cosa que no tiene nada que ver”.

Por último, el jugador asegura que aceptó la decisión del Club, pero no quiere que 'manchen' su nombre.

"Les explicamos lo mismo que estamos diciendo a ustedes. Luego salieron todas las declaraciones que no tienen nada que ver y decidieron apartarme del equipo porque dicen que tienen pruebas de que supuestamente tengo más antecedentes, que tengo una cláusula y esas son cosas del contrato que firmé y lo que he firmado. La decisión que están tomando la estoy respetando y asumiendo, pero no voy a permitir que manchen mi nombre con cosas que no han pasado”, finalizó.