Torrente, de solución a problema

Torrente fue, en su momento, una solución para un problema del León, pero no fue la reparación total que necesitaba el equipo. Llegó como bombero para apagar el incendio que tenía Luis Fernando Tena y compañía y lo logró.

Pero poco a poco comenzó su propia hoguera y a su paso ha ido, no sólo destruyendo lo que construyó en las diez primeras jornadas que dirigió a los Panzas Verdes, sino que ahora está hundiendo el barco que alguna vez salvó.

Para él, el debate sobre cómo juega su equipo es válido.

Las formas futbolísticas siempre son debatibles. Para Torrente, su equipo juega bien y merecería más puntos de los que ahora tiene.

Su gran defensa, ahora, la basa en los números y sus comparativas con anteriores entrenadores.

Defenderse nunca ha sido malo.

¿Mentir?, sí.

Su “trapecismo” con el que intenta maquillar la condición en la que se encuentra su administración en el banco esmeralda es, en alguna forma, una burla. Del fondo no hablo, eso que lo interprete cada quien.

La producción de Pizzi al frente del León es la referencia que toma Torrente. Será que nadie le avisó al ahora entrenador del León que la gestión de Pizzi también fue muy criticada y que lo único que lo sostuvo fue la tendencia ascendente de sus resultados.

Pizzi dirigió 50 partidos al León entre fase regular, Liguilla tanto de Liga como de Copa. Hizo 78 puntos, con el 52 por ciento de efectividad, y llevó al León a la final de la Copa Mx.

Torrente dirigió su partido 40 con el León. Ha ganado 16, perdido 10 y empatado 14; un total de 58 puntos, para un 48.33 por ciento de efectividad.

Diferencia sustancial

Cierto, números muy cercanos al 52 por ciento de Pizzi, pero con una pequeña diferencia:

La tendencia y comportamiento de los resultados del ahora entrenador de la selección chilena fueron totalmente distintos a los de Torrente. La presión no fue la misma, pues cada torneo elevó su efectividad, además de haber llevado a ese equipo a una Final de la Copa Mx.

Eso marca la diferencia con Torrente, que sigue viviendo del gran arranque que tuvo. De ahí en adelante sus números han ido en picada.

Una estadística que se le olvidó mencionar a Torrente cuando se comparó con Pizzi, es que el León de aquel tiempo difícilmente perdía puntos en casa. Mientras que el equipo de ahora fincó una de las peores rachas negativas jugando como local.

Torrente fue un buen remedio, oportuno, no caro y hasta si me permite el término, encantador, pero hasta ahí. Ahora se ha convertido en parte del problema. Ya no sólo no gana, sino que desde hace tiempo se enreda con sus discursos. Se siente atacado y acomoda los números, los presenta como un maquillaje, como una cortina que cubra el desastre que todos hemos visto.

Reitero, a Torrente se le acabó el saldo en Grupo Pachuca y si aún sigue ahí en su puesto no es por su calidad, mucho menos por la tendencia que viene marcando desde el torneo pasado, sino porque no han encontrado aún al candidato que se acomode al proyecto deportivo y que esté dentro del presupuesto (esos números no mienten).

Twitter: @pacovela