Y ahora...¿qué pasará con el director de Pumas?

Pierde fuerza el espaldarazo de la directiva de Pumas hacia su director técnico Juan Francisco Palencia. Después de tres jornadas en el Apertura 2017 Paco ha sufrido su peor comienzo como entrenador en la Liga MX. Apenas suma tres unidades, producto de una victoria por dos tropiezos, el último muy doloroso.

Los números ya son cuestionados por la cúpula de Club Universidad. ¿Voto de confianza para Palencia? Ni un "sí" ni un "no", ofreció el presidente de Pumas, Rodrigo Ares de Parga, ante el cuestionamiento de la continuidad del técnico.

"Tenemos partidos esta semana. El sábado [contra América] creo que el equipo no merecía perder, aunque tampoco ganar", dijo. "Vamos a esperar".

Eso sí, Ares de Parga aceptó que el arranque de su escuadra no ha gustado, aunque evitó señalar si las alarmas están encendidas en Ciudad Universitaria.

"Llevar tres puntos de nueve, no estamos contentos, pero no se ha jugado mal". Por el caso del defensa uruguayo Gastón Silva, cuya firma estaba amarrada con los del Pedregal y que de último momento cambió por Independiente de Avellaneda, el directivo habló sobre las acciones legales. "Estamos en pláticas para ver lo que va pasar con la parte jurídica. Estamos viendo lo que va pasar", declaró.