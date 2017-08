Provocará Ela Velden controversia en la TV

Es la primera vez que Ela Velden mostrará otro rostro al que están acostumbrados sus seguidores.

La histrión será Mía una jovencita que se debate entre los problemas de personalidad y el bullying en “Caer en la tentación”, telenovela protagonizada por Silvia Navarro (Raquel) y Gabriel Soto (Damián).

En entrevista telefónica con am, la histrión habló sobre la invitación de la productora Giselle González.

“Giselle es una de las mejores productoras y me siento afortunada de que me haya invitado a hacer algo a lo que no estaba acostumbraba. Mi personaje es una adolescente que está adaptándose a la sociedad, que sufre bullying en la escuela, y cuando llega a casa es la incomprendida, la rara, entonces poco a poco va generando una bomba que está a punto de estallar y la lleva a preguntarse si es preciso morir o vivir. Yo tengo totalmente la capacidad de explorar y crear un personaje intenso y diferente a lo que he hecho”, platicó.

Durante varios meses la productora hizo pruebas para conformar al elenco: Adriana Louvier, Carlos Ferro, Arath de la Torre, Anna Ciocchetti, German Bracco, Pierre Louis y Julia Urbini, entre otros.

“Caer en tentación” está basada en la serie argentina “Amar después de amar”; trata sobre dos parejas casadas que los une un lazo de amistad, sin embargo, un accidente dejará al descubierto la infidelidad de dos de ellos.

Algo que caracteriza a Giselle es su apego por la historias realistas, tal como ocurrió en “La Candidata” y “Yo no creo en los hombres”.

Del mismo modo, los actores buscan pulir sus personajes para llegar al punto en que Giselle lo necesita.

“Lo primero que hice fue irme a buscar chavitos, veo sus actitudes, lo que hacen. El personaje lo estoy llevando con los directores Edy Morales y Juan Pablo Blanco, con quienes me he sentido muy cómoda y apoyada”, reiteró.

Para Elda, esta oportunidad significará ampliar no solamente su experiencia sino también el modo en que la percibirán.

“Me siento con un nuevo reto, una nueva exposición de demostrar que soy actriz por el arte, que estoy en esta carrera porque me encanta interpretar personajes y es un buena oportunidad para hacer mi carrera en algo serio; quiero crear personajes, actuar, y no sólo ser la niña linda”.

El estreno tentativo para la telenovela es en el mes de octubre, y pretende ser una de las más exitosas de la televisión.

Recientemente Ela Velden protagonizó “Despertar contigo” y ahora llevará el rol estelar juvenil.