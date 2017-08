Falta Gómez a comparecencia sobre 'liquidación' de Bárbara

Jorge Armando Gómez Bello, ex director de Relaciones Laborales de la pasada administración municipal priísta, no se presentó ayer a comparecer en Contraloría Municipal para explicar por qué Bárbara Botello recibió el pago por más de 300 mil pesos en concepto de prestaciones que no le correspondían.

am publicó el 12 de julio que , recibió el pago de dichas prestaciones, según una denuncia de la Dirección de Desarrollo Institucional, pues estos conceptos sólo aplican a trabajadores de base o de confianza; además, ella se retiró de su cargo voluntariamente.

Jugosas prestaciones

Por prima de antigüedad, Bárbara Botello recibió 100 mil 296.29 pesos, mediante el cheque 0023459 fechado el 18 de marzo de 2015; después se le giró otro cheque, el 0023585, por 203 mil 802.35 pesos.

Contraloría Municipal informó a am que Jorge Armando Gómez Bello no se presentó a comparecer y ahora tiene tres días para justificar su inasistencia.