'Secuestran' inseguridad y desperfectos a la Sardaneta

Los asaltos y la inseguridad se incrementan a diario en el Parque Lineal la Sardaneta, al tiempo que los desperfectos en el lugar se hacen más evidentes cada día.

Ante esta situación, denunciada por los vecinos de la colonia Valle de los Castillos, los propios colonos exigen a las autoridades municipales seguridad y mantenimiento para el parque, entregado en octubre de 2015, por el gobernador Miguel Márquez.

A casi dos años de su inauguración la mayor parte de la infraestructura del parque de 4.4 kilómetros de longitud, creado para la recreación y convivencia familiar presenta andadores peatonales, bancas, una cancha de básquetbol y depósitos para basura visiblemente dañados, grafiteados y en total descuido.

La noche es un riesgo

Sanjuana Falcón, quien caminaba ayer por la mañana por el parque, dijo que en la noche éste se vuelve más peligroso, y sin duda la vigilancia y presencia de policías es necesaria.

“La gente sí le piensa para pasar por aquí, se supone que era un parque para hacer ejercicio y que la gente anduviera bien y pues no”, afirma de la infraestructra, en la que se invirtieron más de 194 millones de pesos.

Otra vecina de Valle de los Castillos mencionó que seguido debe pasar por el parque, pero procura hacerlo antes de que caiga la noche, pues entonces, dice: "no me atrevo a caminar por aquí”.

Ha habido abandono

Azucena Ramos López, afirmó que hace dos meses ella caminaba con una amiga cuando dos hombres de una moto asaltaron a su amiga, le robaron el dinero. “No estaría mal que pongan vigilancia porque de primero andaban policías en bicicleta, moto y hasta en caballo e incluso los domingos eran más frecuentes los rondines”.

am buscó al titular de Desarrollo Social y Humano de León para saber qué acciones se llevarán a cabo para mejorar las condiciones del parque y sobre todo la calidad de vida de los habitantes, pero no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, los vecinos son contundentes. Norma Gabriela Vargas, ama de casa, afirma: “No me ha tocado (que me asalten), pero sí he escuchado que asaltan por el puente y de Ibarrilla para el Zoológico, porque para allá ya está más solo y se junta mucho vándalo. Que pongan policías diario, porque aparte da miedo que los niños salgan solos”.