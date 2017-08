*VISITA FEDERAL



Los que andarán hoy en el terruño son el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el director general del Infonavid, David Penchyna Grub, vienen a León a firmar un convenio entre ambas dependencias federales.



*EL CONVENIO



La cita es esta mañana en el Poliforum y el objetivo del convenio según adelantan fuentes federales será que la SEGOB pueda compartir información con el INFONAVIT para facilitar los tramites a los trabajadores al momento de solicitar un crédito de vivienda



*AZULES Y ROJAS



Al evento asisten también el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde Héctor López Santillana y seguro todos los delegados federales pasarán lista, así es que seguro habrá desfile de corbatas rojas y azules en este evento.

***¿RENUNCIA?



Ayer se informó sobre la renuncia del director del Parque Metropolitano, Francisco Javier Camarena Juárez, que justo en este mes estaba por cumplir un año al frente de la paramunicipal; asumió el cargo luego de la salida de Rigoberto Montes Palomares, que también duró alrededor de un año en el puesto.



*DESACUERDOS



Con este cambio ya es el segundo director al frente del parque que tiene que salir y no precisamente por nuevos proyectos personales, sino por no congeniar con el Consejo que son los jefes del lugar y del trabajo que ahí se hace.



*TRABAJO



Cuentan que nadie, ninguno de los consejeros del parque quería ya a Camarena; su falta de trabajo, su mal carácter y poca disposición terminaron por cansar a los integrantes, pero sobre todo al presidente del Consejo, Lorenzo Arturo Rodríguez López, a quien ya no lo tomaba en cuenta, ni le hacía caso.



*FIG



Pero no sólo fue eso, sino que para la realización del Festival Internacional del Globo (FIG) parece que nunca pudo hacer “click” con la directora del festival, Escandra Salim Alle y en el parque no quisieron arriesgarse a que el evento se cayera o se viera manchado. De por sí la logística del festival es complicada, pero la mala comunicación entre las partes dificultaba aún más la planeación.



*RELEVO



Aunque es el presidente Municipal, Héctor López Santillana, quien decidirá oootra vez quién se queda al frente del Metropolitano, ya se sabe que no quiere batallar ni hacer una terna de “estrellas” que al final queden estrelladas. Dicen que por eso ahora la apuesta será por un trabajador del propio parque que tiene muchos años en el tema administrativo, que conoce el lugar y lo que necesita.



*PENDIENTES



Por cierto, un tema que aún no se define entre autoridades y los organizadores del Festival Internacional del Globo es el reparto de la taquilla que se genera con este evento y que hasta el año pasado se dividió en 60% para el Municipio de León y 40% para los organizadores.



*NEGOCIACIÓN



Pero para este año, la negociación aún no se ha cerrado, pues el Gobierno leonés quiere quedarse con el 100% de la taquilla y que el comité organizador del FIG se quede con los patrocinios; en próximos días se conocerá el acuerdo final. Ya veremos.

***AFORTUNADO



Ya donó, ya se firmó el convenio, ¿pero de verdad fue lo justo?, o es que el Gobierno Municipal no quiso tocar a Óscar Flores Pérez. Al final de las 6.4 hectáreas que se había comprometido a donar del bulevar Las Joyas, sólo otorgó 1.7 hectáreas.



*LAS JOYAS



Lo cierto es que la Administración ya le pavimentó el bulevar, lo que da un beneficio a todas las propiedades que el empresario tiene en esa zona; y si en un futuro el Municipio quiere ampliar el bulevar le tendrá que comprar al empresario la parte que esta vez se negó a donar.



*RESPONSABLES



Los actuales regidores de Desarrollo Urbano culpan a los anteriores y a la administración que encabezó la priísta Bárbara Botello por no haberle hecho firmar un convenio sobre la promesa de 6.4 hectáreas; como dice el dicho popular, “papelito habla”.



*CULPA DE TODOS



Pero otras voces dicen que los actuales pudieron amarrarlo y hacer que cumpliera sus compromiso de palabra. Como otros empresarios que deben afectaciones y no pagan, o hacen sus trámites a costillas del gobierno, pareciera que Óscar Flores es intocable y que ni modo, la autoridad tiene que aguantar vara.



*GANADOR



Al final el único ganador fue el empresario, quien se quedó con un carril de cada lado, banquetas y hasta el camellón del bulevar que comunica a varios de sus terrenos. Con esas ventajas, a cualquiera le gustaría negociar con el Municipio. ¿A poco no?

***AL BANQUILLO



Esta semana inicia el desfile de funcionarios de la pasada Administración municipal por la Contraloría para que rindan cuentas sobre dos casos de irregularidades que ocurrieron durante el gobierno 2012-2015.



*CORRUPCIÓN



Se trata de la liquidación injustificada que recibió la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, quien cobró como si la hubieran despedido; y los pagos injustificados que se hicieron por consumos en el spa del hotel Hacienda Sepúlveda, de Lagos de Moreno.



*PRIMER CONVOCADO



El primer citado para esta semana es Jorge Gómez Bello, ex director de relaciones laborales, quien tendrá que justificar porqué la ex alcaldesa recibió una liquidación de 302 mil pesos, derivado de un cálculo que se hizo como cualquier empleado que despiden.



*EX PRESIDENTA



El próximo lunes está citada la ex Presidenta Municipal y el 25 de agosto le toca a José Cruz Hernández, quien ocupó el cargo de Desarrollo Institucional y que deberá aclarar por qué se autorizaron pagos por servicios del spa.



*CONSENTIDOS



Y es que en este segundo caso la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato determinó que se pagaron servicios que se usaron días después de una reunión que se llevó a cabo en ese hotel y en el que participaron funcionarios municipales. Todo indica que algunos regresaron para consentirte.