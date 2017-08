Crea ‘leyenda’ su virtuosismo

Como parte de su 26 gira nacional, la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) hizo parada en Centro Fox para dar muestra de su talento con la presentación “De mitos, cuentos y leyendas”.



Los 122 jóvenes músicos, entre ellos 9 guanajuatenses, dieron rienda suelta a su talento y pasión por la música ante poco más de 800 melómanos.



Bajo la batuta de Eduardo García Barrios, director artístico de la OSIM, los ejecutantes abrieron el concierto con el estreno mundial de “Escenas sinfónicas”, del compositor potosino y ex integrante de la orquesta, Addi Corpus.



El sonido de las percusiones, instrumentos de viento y cuerdas se unieron desde las primeras notas de la melodía para cautivar al público con la composición conformada por 4 piezas cortas ligadas al tema de leyendas y cuentos, pues hicieron homenaje a música y danzas ceremoniales prehispánicas, a las obras de “Don Carnal” y “Doña Cuaresma” de Pieter Brueghel y el cuento de “El llano en llamas” de Juan Rulfo.



Los ejecutantes endulzaron el oído de la audiencia con el sonar del arpa, las flautas y violines al compás de las partituras de “Una noche en la árida montaña”, del ruso Modest Mussorgsky, la cual fue seguida de “Sensemayá” de Silvestre Revueltas.



El primer movimiento, “Marte, el portador de la guerra”, de la suite Los planetas, considerada la obra más célebre del músico inglés Gustav Holst, cautivó por completo a los asistentes y al finalizar la pieza ovacionaron el talento de los intérpretes.



El segundo y cuarto movimiento de la suite no. 1 de Peer Gynt y Edvard Grieg y la danza “Ritual del fuego” del ballet “El amor brujo”, de Manuel De Falla, dieron una tonalidad más alegre a la presentación.



Los ejecutantes continuaron con las conocidas notas de la cabalgata de la obertura de la ópera “Guillermo Tell” de Rossini.



Del romanticismo, la OSIM abrió paso al mambo, con variaciones del singspiel de Broadway, “West Side Story”.



Músicos guanajuatenses, del Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias, se unieron en el escenario no sólo tocar, sino para bailar el mambo no. 5 y “Qué rico el mambo”, de Dámaso Pérez Prado.



Contagiados por el ritmo, los asistentes se pusieron de pie para dejarse llevar y moverse con el compás de la música y despedir con varios minutos de aplausos a los artistas.



Impulsa OSIM



humanización y talento

En 2001 surgió la OSIM como parte del Sistema Nacional de Fomento Musical a fin de ser un semillero para jóvenes talentos e impulsar las artes.



Actualmente la agrupación ha realizado 26 giras nacionales y 3 internacionales con lo que suman 205 conciertos, en diversos escenarios como el Palacio de Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl, el Teatro del Bicentenario, el Auditorio Nacional y el Meyerson Symphony Center, entre otros.



“Día a día trabajamos sobre una disciplina férrea en lo musical y en lo humano, tenemos tolerancia cero a la violencia y fomentamos valores como la empatía, respeto, amabilidad y humildad. Además, combinamos el rigor musical con la integración, así se enseñan unos a otros, aprenden que todos son iguales y les vamos dando esa confianza en ellos mismos”, destacó Eduardo García Barrios.



Expresó que, para despertar aún más la pasión en los chicos por la música, hacen uso de herramientas lúdicas.



“Utilizamos imágenes, videos, fotografías o les contamos cuentos que tiene que ver con la música y los compositores, porque deben tener talento, pero también pasión”.



Luego de presentarse el Estado de México, Pachuca y Guanajuato, la OSIM cierra su gira hoy en el Palacio de Bellas Artes.