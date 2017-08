Los despiden al estilo Disney

Los ahora ex alumnos de la generación 2016 – 2017 de la Estancia Infantil y Maternal Kumbali, alcanzaron su primer peldaño académico.



A las instalaciones del colegio se dieron cita padres de familia y directivos para festejar el logro de los pequeños graduados.



Con una celebración con temática de Disney los niños recibieron, de manos de “Mickey Mouse”, los reconocimientos que muestran la terminación de sus estudios a nivel preescolar.



Carlos Ríos, Luisa Padilla, Camila Hernández, David Magallones, Isabella Hernández, Ivana Canchola y Fernando Otzuka, recibieron las medallas de generación, de esfuerzo, de inglés y de aprovechamiento, gracias al trabajo que desarrollaron durante esta etapa.



La directora, Martha Junquera, agradeció a los papás por la confianza que les brindan al encargarles a sus pequeños a quienes despide con orgullo deseándoles éxito en su siguiente etapa escolar.



Posteriormente la profesora Laura Villalobos les brindó unas palabras de despedida.



“Es el primer peldaño, su diploma que les abre las puertas al mundo de los números y las letras, hoy no les digo hola, si no les digo adiós y hasta pronto”.

