'Sí registraron 168 hijos de padre Pedro, pero no irregularmente'

El director del Registro Civil en el Estado, Rito Padilla, descartó que funcionarios de la dependencia hayan incurrido en irregularidades al autorizar que el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías pudiera registrar a 168 niños que estuvieron internados en La Ciudad de los Niños de Salamanca.

“Tenemos 168 niños registrados a nombre del padre, y se dejaron de registrar desde el 2006, antes de que entrara la nueva ley, donde ya exigían certificado de alumbramiento, certificado médico y la paternidad (...) Ya llevamos 10 años sin registrar a algún niño, a una niña o a un adolescente.

“No es irregular, antes no se necesitaba certificado médico y ya lo están investigando varias autoridades; no es irregular porque no se exigía la paternidad, ni tampoco el certificado médico, sin embargo, allí están los registros abiertos para que vean; considero que no hay ninguna irregularidad al respecto”, afirmó.