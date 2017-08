Exhibe AMLO presunto fraude en Edomex

Mientras el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) sesionó hoy para entregar la constancia de mayoría que acredita el triunfo del priista Alfredo del Mazo, Andrés Manuel López Obrador presentó diez testimonios para demostrar que hubo compra del voto en la entidad.

En las entrevistas, habitantes de municipios mexiquenses señalaron que operadores del PRI les repartieron tarjetas con la promesa de otorgarles un pago de más de 2 mil pesos a cambio de votar por el tricolor.

Diana Esmeralda Cruz, originaria de Jocotitlán, indicó que los priístas pedían la credencial de elector, así como datos personales y el CURP.

"Pues sí, nos ofrecieron la tarjeta rosa", expresó. "Sólo nos dijeron que para asegurar el voto, que esa tarjeta, si nosotros asegurábamos nuestro voto para el PRI, que esa tarjeta se nos iba a entregar después, cuando Alfredo del Mazo ya tomara posesión de su cargo, pues, si ganaba".

Con las tarjetas "Salario Rosa" y "Con Todo" en mano, la mexiquense indicó que los priistas operaron y prometieron apoyos en todo el Municipio antes de la elección.

"Me dieron ésta que es la rosa, supuestamente para las amas de casa, y estuvieron ofreciendo ésta que es la roja ("Con Todo"), que es para los hombres", precisó.

Oriunda de Temascalcingo, Olivia Díaz García relató que, además de las tarjetas rosas, el PRI ofreció pollos, láminas y despensas.

Agregó que aunque ella no quiso aceptar las tarjetas para no comprometerse a votar por el tricolor, la mayoría de sus vecinos sí las recibieron.

Díaz afirmó que, de acuerdo con sus vecinos, el PRI les depositó pagos a través de Bansefi a cambio de su apoyo.

"Sí estaba en un listado donde aparecía, pero no fui a recogerlas", mencionó.

"Ya habían manifestado que sí, o sea que quien las recogiera era prácticamente, pues, ya tenían el compromiso para votar por el PRI".

En otro de los videos, mujeres de Temascalcingo, entrevistadas el 8 de junio, indicaron que les dieron tarjetas rosas y, aunque fueron a votar, desconocían el cargo por el que contendía Del Mazo.

"Pos llegar a la República Mexicana", dijo una de las mujeres sobre la candidatura de Del Mazo.

De ese mismo grupo, Leticia Martínez acusó que los priistas presuntamente condicionaron la entrega de apoyos sociales.

Afirmó que un "señor Miguel" la visitó y le ofreció apoyos a cambio de que buscara a 48 personas para encuestarlas y hablarles sobre el PRI.

La mexiquense denunció que pese a que sí cumplió con la meta, sólo recibió dos pagos quincenales de 500 pesos y después la sacaron del programa sin explicaciones.

"Como cuatro semanas estuve trabajando con él y ya después de un momento a otro me sacó", recriminó. "Me dijo 'no, tú ya estás fuera del programa'".

En su cuenta de Facebook, López Obrador reiteró que estos testimonios demuestran que hubo un presunto fraude en la elección por la Gubernatura mexiquense.

Ayer, al presentar el primero de los testimonios, indicó que mandará las pruebas ante autoridades electorales locales y federales.