No habrá vuelos en estos dos estados por “Franklin”

Debido a la Tormenta Tropical "Franklin", Interjet suspendió vuelos con origen y destino a Campeche y Quintana Roo.



La empresa dio a conocer que los vuelos 3506 México- Campeche, y el 3507 Campeche- México de este martes, han sido cancelados. Ayer lunes suspendió dos vuelos entre México y Chetumal para hoy martes.



La aerolínea informó que apoyará a los pasajeros que resulten afectados y ofrecerá la protección en el siguiente vuelo disponible, por lo que condonará los cargos por cambio y la diferencia de tarifa para los días 9 y 10 de agosto, considerando que el cambio no debe superar la vigencia del boleto.



En los cambios solicitados para fechas posteriores al día 10 de agosto de 2017, se cobrará únicamente la diferencia de tarifa, en caso de existir, precisó la empresa en un comunicado.



Además, Interjet autorizará cambio de ruta, solo cobrando la diferencia de tarifa.



"En caso de que el pasajero no cuente con alguna fecha de vuelo se podrá programar a la última fecha publicada en el itinerario, siempre y cuando no supere la vigencia del boleto".



Precisó que no procederán los reembolsos a excepción de pasajeros con tarifa Priority.



Asimismo, Volaris reprogramó y también canceló diversos vuelos con origen y destino a Mérida.



Se pronostica que "Franklin" tocará tierra de nuevo el jueves, amenazando con inundaciones y aludes áreas montañosas en el centro de México.

