Rechazan bajar video de Ricardo Anaya

Con votación dividida, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó ordenar el retiro cautelar de un video que el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, difunde en redes sociales.



El mensaje, que fue conocido como "Se puede" y fue transmitido en radio y televisión, se encuentra ahora alojado en Facebook, Twitter y YouTube y en él Anaya indica que el que ni el PRI ni Andrés Manuel López Obrador no son opciones para 2018.





Las denunciantes, Ana Rosa Escalona Hernández y Sofía Arceo acusaron la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, relacionados con el Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala descartaron retirar los mensajes pues se trata de un discurso dirigido a la militancia del PAN y no se advierten elementos que hagan presumir actos anticipados de precampaña o campaña, ya que no se realizan llamados expresos al voto, además de que su difusión en redes sociales se encuentra amparada bajo la libertad de expresión.



El consejero presidente de la Comisión, José Roberto Ruiz, emitió un voto particular pues a su juicio sí hay expresiones que al difundirse en redes sociales podrían constituir actos anticipados de campaña.