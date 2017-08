Cuando tuvimos banquetas, las llenamos de autos

La obsesión urbana continúa al rodar por las calles. La proporción de andadores /banquetas/ contra el área de arroyo vial es minúsculo. Luego, cuando los bulevares se planean con buenas banquetas, las invaden los autos. Los peatones pueden rodear, pueden esperar, pueden hacerse a un lado, son ciudadanos de segunda. El rey automóvil manda en nuestra sociedad.



En apenas dos días descubro el muladar que hay alrededor de las banquetas. Puestos de tacos, negocios de carnitas, viveros, mecánicos y hasta paraderos de autobús con publicidad que obstruyen todo. Tómese un tiempo y vea a su alrededor, si hay un gran bache en la calle, los automovilistas echan ajos y cebollas, gritan por la incompetencia del municipio o de sus funcionarios. En cambio si las banquetas son de tierra, grava o están invadidas, no hay queja.



Desde el edificio más alto de Paseo de los Insurgentes se ve la avenida sin cebras de paso de peatones, sin puentes, como si la gente de a pie no existiera. Eso pasa en muchas avenidas, bulevares y en la misma carretera. Con lo que se robaron en las obras del trienio pasado se podrían construir puentes con escaleras eléctricas. No es broma. En Medellín pusieron largas escaleras eléctricas para llegar a los barrios más pobres ubicados en la montaña. Instalaron teleféricos y dieron la mayor importancia a las necesidades de los marginados.



Aquí está prohibido llevar agua a quien no tenga escrituras de su terreno. A los pobres se les condena a pagar agua más cara en tambo por el pecado de encontrar un pedazo dónde vivir. La mente burocrática de los legisladores no tiene la menor sensibilidad humana. Mientras eso sucede el Sistema de Agua Potable de León tiene más de mil 500 millones en “efectivo y equivalentes”.



Todo se resume a una débil voluntad política de cambiar. Desde hace años se sugiere que en nuestras ciudades exista la figura de “City Manager” o gerente de la ciudad, como existe en Estados Unidos. Aquí el alcalde en turno quiere ser el que administra, aprueba, corta el listón y dirige a 50 consejos ciudadanos además de lidiar con la oposición y los medios. Una verdadera locura. Los alcaldes de todo el estado se extravían en agendas ridículas e imposibles de cumplir. Cada tres años se inventan los programas, se cambia a secretarios y llega un nuevo cabildo sin experiencia. Nunca es tarde para cambiar, para aprender y menos para darse cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. En eso la simple vista ayuda. “Puedes observar mucho, simplemente mirando”, decía el inmortal Yogi Berra.



En China, antes de la apertura todos usaban la bicicleta. Enriquecieron y llenaron las avenidas de autos, 22 millones más cada año. Ahora se ahogan en smog. En Dinamarca, uno de los países más civilizados y ricos del mundo, el 40 por ciento de la gente va al trabajo en bicicleta. Añoro los días en que trepaba mi “Hércules” para ir a la escuela. Cinco kilómetros en 18 minutos. Añoro la seguridad perdida. Aprendo que el futuro estará marcado por el buen diseño y administración de nuestras ciudades.



(Continuaré a la búsqueda de lo obvio pero invisible)





