¿Ideas o alebrije?

¿Serán capaces de lograrlo? Suena demasiado civilizado comparado con los desfiguros cotidianos. Pero una discusión seria sobre un Frente Amplio Opositor podría ser pedagógica y desnudar contradicciones. Lo primero es saber qué los une, a qué se oponen.



Fobia contra el PRI es lo evidente. Pero, no basta. Ponerse de acuerdo en los odios, dice muy poco. Odiar al PRI de la corrupción es invertir los términos. Deberán entonces odiar con la misma virulencia al PAN corrupto, o al PRD, o el que sea y actuar en consecuencia. ¿Por qué no han sacado al fiscal anticorrupción? Para bien y para mal son coautores de la actual trama. Mejor poner los bueyes delante de la carreta: pretenden que el combate a la corrupción los una. Que lo demuestren con hechos. Sacar al PRI de Los Pinos no puede convertirse, de nuevo, en un fin en sí mismo. Sacarlo por corrupto, es diferente. Cuáles son entonces las propuestas alternativas que den garantías al ciudadano, qué harían distinto.



El manido expediente de la “voluntad política” ya no convence. Cárdenas la invocó hasta el cansancio y la corrupción siguió adelante, incluido al interior del partido que él fundo. El neo-corporativismo perredista nació cobijado por la voluntad política. Fox creía en la voluntad política, creía que una vez que los azules llegaran desplazarían a los corruptos tricolores y todo cambiaría. ¿Se acuerdan aquella discusión de los peces gordos, de los lingotes contra los cacahuates? Y aquí estamos, casi dos décadas después, con un ex-gobernador azul de Sonora que salió bravísimo, hay más. Los desfiguros panistas en el Legislativo con bonos y prebendas demuestran que son iguales. No es una cuestión de ángeles contra demonios. Los primeros no existen, los segundos están en todas partes. La poda tendría que darse en todas las casas.



Los convocantes, algunos ya demasiado vistos, no pueden suponer que su buena fama es garantía suficiente. Sería un acto de vanidad superlativa. De nuevo, ¿qué proponen?



Contra el autoritarismo tardío y mesianismo retardatario, fueron los conceptos del gobernador de Tabasco. O sea que, en español, van contra el PRI y MORENA. Eso es lo que no quieren ser. Estar en contra de la propuesta económica de MORENA es relativamente sencillo. Estar en contra de la ruta económica seguida por México en las últimas tres décadas es más complejo, peor aún, cuando se es coautor, el caso del PAN. En el Pacto por México estuvieron todos. Han cogobernado. Acaso plantean una ruptura. De verdad cree Anaya que vamos al abismo.



La oposición al PRI no es nueva y ya ha tenido múltiples oportunidades en el orden municipal, estatal, la CDMX incluida, e incluso la propia presidencia. Pero las desviaciones no cesaron. El desencanto popular es hoy con todos los actores, así lo muestran las cifras, eso es lo más preocupante. La política y los políticos, con ellos en el paquete, no tienen credibilidad que fundaron falsamente en la alternancia. Ser novedosos e institucionales a la vez es un dilema complejo. Porque las fobias contra el PRI y contra MORENA, en sí mismas, no ofrecen una estructura ósea del pensamiento. El Pacto por México supuso una coalición, de ahí derivaron las reformas estructurales de las cuales PAN Y PRD deberían sentirse orgullosos. Ahora que empieza la cosecha el Frente debería tener posiciones muy concretas al respecto. Cárdenas habló de recuperar para el estado los recursos energéticos. ¿Es en serio?



Primero el plan y luego el hombre. Suena conocido. Varios de los convocantes dijeron estar dispuestos a cancelar ambiciones personales en aras de lograr acuerdos institucionales. Veremos sin son capaces de mantener unido lo que, hasta hoy, está desunido. Hoy el odio y la ambición los unen. Construir esa institucionalidad en meses, no se mira sencillo. Dejar atrás a los partidos y sus estructuras de poder, elaborar una plataforma de unidad que abarque los principales problemas nacionales, sojuzgar vanidades y ambiciones, requiere de un liderazgo. Vaya contradicción, combatir a un pretendido Mesías con otro liderazgo personal. Suena pre-moderno.



Suponiendo que ganan la presidencia con alguien muy atractivo, sólo podrán gobernar con las estructuras partidarias. Las legislaturas que surjan del 18 son imprescindibles para gobernar. La limitación se aplica también a los candidatos independientes que deben de ser una figura de excepción. Macron, con todo y sus segundas vueltas, está en aprietos.



Pero con todos los problemas, vale la pena pensarlo en serio. Sería una buena oportunidad para una discusión realista y pos-ideológica. De no ser así, podríamos terminar con un alebrije con cabeza de odios, piernas de movimiento social, alas de demagogia y contrahechuras indescifrables.

