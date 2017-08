Alertan de extorsión

En las últimas semanas se han registrado diversos casos de extorsión y secuestro virtual en Moroleón, la Dirección de Seguridad Pública recomienda que para no caer en el juego de los extorsionadores es necesario no contestar el teléfono de números desconocidos.

Personal del 911 insiste que cuando reciba la llamada de un número que no le es conocido, pueden apagarlo o no contestar para no caer en el engaño.

“La gente puede llamar al 911 ó 089, pero no sigan el juego de la extorsión porque son personas de penales o de otras partes que buscan un monto”, dijo uno de los directivos de la central de emergencia.

En los últimos días se han registrado algunos secuestros virtuales donde llaman a algún familiar, si éste se engancha, logran incomunicar a la víctima mandándola a un lugar donde no pueda contestar el celular, al amenazar con hacerle daño a los familiares.

Mientras los extorsionadores negocian un monto con los familiares para que depositen el dinero en alguna sucursal bancaria, a cambio de regresarles a la víctima.

“Las familias caen en pánico cuando la víctima no les contesta”, comentó uno de los encargados del 911.

Destacaron que antes de pagar un monto que le hayan pedido los extorsionadores, es mejor indagar con los familiares dónde se encuentra la persona a la que reportan.

“Si ven claves (telefónicas) que no conocen, mejor no contesten, tenemos claves identificadas de extorsión”, aclararon en el 911.