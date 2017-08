Alertan por asaltos en Eje

Empleados de la plaza comercial Galerías Celaya y vecinos de las colonias Gobernadores, Los Olivos y La Herradura se quejaron de que algunos choferes de las rutas no respetan los horarios, dejan de prestar el servicio y han sido víctimas de asaltos en las unidades y vía pública.





Alberto Rodríguez, de 30 años, trabaja en la plaza comercial desde hace dos años y comentó que en este último año los asaltos con violencia son más frecuentes sobre el Eje Nororiente.





“En 2016 escuché algunos casos de robo, este año a varios compañeros los despojaron de sus celulares antes de entrar a la plaza sobre el eje. La mayoría vivimos en colonias como Los Olivos por la cercanía y pues existe el temor de no solo que te quiten dinero, sino que te dejen mal herido”, dijo.





Según las víctimas son entre dos a seis personas las que asaltan a transeúntes y se suben a los camiones del transporte público para robarles, en el tramo del eje que comprende con el cruce de la avenida Constituyentes hasta la colonia La Herradura.





“Eran como las 7 de la mañana y se subieron a la ruta de Saetas. Al chofer no le quitaron nada y le dijeron que el no se metiera sino se lo iban a echar. Nos quitaron celulares y no fueron detenidos. Está zona cada vez se pone más peligrosa” dijo Sara ‘N’, de 47 años vecina de Los Olivos.





Trabajadores que usan el transporte público señalan que cuando salen a las 9 de la noche ya sólo pasan dos camiones.