Son imparables robos en Hacienda Natura

Los robos en la colonia Hacienda Natura parecen no tener remedio, pues ladrones van y vienen sin que la Policía Municipal haga algo por detenerlos.





Así lo denunciaron colonos del lugar, luego de que en redes sociales se publicara un video en el que se observa el robo de un vehículo, que ocurrió la madrugada del lunes, en el cluster Santa María.





Vecinos indicaron que el problema radica en que los ladrones vienen de otras colonias, en ocasiones hasta drogados, y se llevan lo que pueden, precisamente para comprar más drogas.





“De las colonias de alrededor vienen a robar acá, entran a las casas, se llevan lo que está a la vista, todo lo que pueden; ya es una situación muy crítica la que vivimos acá, desde hace algunos años hemos tenido problemas y todo tiene qué ver con las drogas, son muchachos que la venden y la consumen, por eso roban, para cambiar lo que roban por droga”, dijo un colono que prefirió omitir su nombre por seguridad.





Otro vecino indicó que hay rateros que usan las casas abandonadas de los cluster para guarecerse, “y de ahí no hay quién los saque”, indicó.





Aseguran que la problemática ha sido expuesta a las autoridades, pero nada se ha hecho por remediarla; afirman que la Policía tarda mucho en llegar a los llamados y suelta a los delincuentes después de que estos “les sueltan dinero”.





“Los agarran, pero no sirve de nada si después los sueltan cuando ya les dan su mochada, es una cadena de corrupción lo que nos tiene en esta situación, no vemos cómo salir de esto porque rateros van y vienen y no hay quién los pare”, dijo uno de los colonos.





Se autoprotegen

Vecinos de los distintos clusters de Hacienda Natura han tenido que implementar estrategias para cuidarse entre ellos. Ejemplo de ello es la casa desde donde se grabó el robo del vehículo, la madrugada del lunes.





Ahí han colocado cámaras, protecciones y puntas en las bardas para evitar que los ladrones trepen y entren a los clusters. Y es que parece que ya no hay nada que los detenga.





Además han nombrado representantes de cada cluster que se encargan de informar a sus vecinos de las medidas de seguridad que deben implementar para evitar ser víctimas de los delincuentes.