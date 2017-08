El ingrato oficio de ser policía en México

Qué se puede esperar de políticos y gobernantes que abusan de la ignorancia de los ciudadanos. El ciudadano es el policía que debe de ser tratado con respeto y dignidad. Desde hace muchos años los policías han sido ultrajados y humillados por sus mismos compañeros que tienen un rango más alto. Y sucede lo mismo con los ciudadanos que ofenden y maltratan a los policías diciéndoles que son ineptos y corruptos. Yo creo que hay policías que son capaces en sus labores y honestos, siempre se tiende a generalizar culpando a toda la institución de la policía.



Por mucho que se pueda esmerar un policía a ser integro en su trabajo siendo honesto y atendiendo a la sociedad cuando algunos de sus miembros lo necesiten, será criticado por cualquier cosa, ya que hay estereotipos que durante décadas han etiquetado a los policías.



La mayoría de personas no confían en los policías y prefieren no delatar el delito porque ponen en riesgo a toda la familia ya sea por secuestro o extorsión. La policía tiene mala reputación que se debe trabajar para que la sociedad pueda confiar en esa institución.



El gobierno municipal nunca le ha interesado tener una buena policía, ya que cada 3 años llega una nueva administración que no tiene ni idea lo que es la seguridad pública y son los que toman las decisiones en detrimento de la corporación policiaca, por ejemplo, cambiar al director de la policía cuando está haciendo bien su trabajo. En una palabra la policía no es autónoma y ese es el grave problema que se viene arrastrando para que la misma policía pueda profesionalizarse y puedan tener un servicio eficiente a la sociedad.



Por lo mismo, los policías reciben un trato laborar injusto ya que tienen que trabajar 12 ó 24 horas al día con salarios bajos que apenas les alcanza para vivir. Por seguridad, los policías en tiempos modernos deben trabajar 8 horas al día para que puedan estar alerta tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud.



Muchas personas que se han metido a trabajar de policías lo han hecho porque no han encontrado trabajo en otro oficio. Desde ahí, arrancamos mal porque no hay la vocación que debe de ser promovida para que los jóvenes vean como atractivo emprender la carrera de policía.



Entonces, para que el oficio de policía pase a ser una profesión, donde los policías deben tener alguna licenciatura en criminología, psicología, o en derecho y cuando menos deben estar constantemente tomando cursos para que puedan estar bien preparados y puedan ofrecer un servicio óptimo a la comunidad.



Además, los policías saben que su trabajo es muy ingrato porque la sociedad como el gobierno no han valorado todo lo que tienen que hacer para mantener la paz arriesgando su vida y algunas veces matan a policías como sucedió con el Director de la Policía Municipal de Celaya, Sr. José Santos Juárez, que fue cobardemente acribillado con todo y escolta por un grupo de sicarios a sueldo.



Esperemos que los familiares del difunto reciban un seguro de por vida, como sucede con el ejército cuando matan algún militar la familia queda asegurada de por vida, debería ser igual para los policías.



¿Cómo se podría transformar de un oficio ingrato de ser policía a una profesión digna? Si el gobierno trata con integridad a los policías e invierte en su educación. Y además, el policía debe trabajar 8 horas al día y devengar un excelente salario para que no se vuelvan corruptos como algunos políticos de cuello blanco que deberían hacérseles pruebas de confianza del polígrafo como se lo hacen a los policías.



No descarto que haya personas que tratan bien a los guardianes del orden y otras que vituperan con vulgares comentarios a los policías. Todo parece indicar que ser policía es un ingrato oficio en México. Pero tenemos que rescatar a la policía del poder ejecutivo autoritario, para que la misma institución de la policía pueda construir su reputación y no sea mancillada por corruptos políticos y gobernantes.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx