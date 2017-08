Julión Álvarez agradece apoyo de fans

Luego de que se diera a conocer que el cantante Julión Álvarez fuera incluido en una lista de individuos que actúan como supuestos prestanombres del narco, emitida por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), el artista agradeció el apoyo de sus fans en su página de Facebook.

Con dos videos publicados en su página oficial, el artista expresó su agradecimiento:

Sin embargo, no es la primera polémica que enfrenta en su carrera. Quizás la más recordada sea aquella de cuando fue calificado de "machista" por unas declaraciones que hizo a una revista.

"Me gusta (que las mujeres) sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve".