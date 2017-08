Acusan a Usher de contagiar a tres personas de herpes

Usher, el cantante de R&B no pasa por un buen momento. Dos mujeres y un hombre han tramitado sendas denuncias contra él acusándolo de ser el responsable de haberlos contagiado de herpes.

Según desvela la revista People, los problemas judiciales se le complican al compositor de 38 años que tendrá que hacer frente a varias demandas por haber ocultado y contagiado la enfermedad venérea a varias personas.

La abogada Lisa Bloom, conocida por representar a Blac Chyna, expareja de Rob Kardashian, será la encargada de defender estas denuncias. En las últimas horas se ha sabido que dos de los demandantes prefieren mantenerse en el anonimato, mientras que una tercera, Quantasia Sharpton, ofreció una conferencia de prensa en la que indicó haber acudido a uno de sus conciertos hace tres años y haber mantenido relaciones sexuales con la estrella musical. Esta mujer de 21 años ha reclamado al músico alrededor de veinte millones por haberla contagiado.

Los tres demandantes, que confesaron haber mantenido relaciones sexuales con el coach de The Voice porque es una "celebridad en quien ellos creían que podían confiar", señalan en sus denuncias padecer estrés, depresión y ansiedad desde que conocieron el contagio. En las demandas se especifican dónde y cuándo tuvieron sexo con el productor musical y exigen que el propietario del equipo de baloncesto Cleveland Cavaliers hable públicamente de la enfermedad que padece.

Pero los problemas no se terminan allí para Usher. La compañía con la que el rapero está asegurado ha informado que no se hará responsable y no responderá por él, pues el músico no solo le ocultó la enfermedad a sus parejas sexuales, sino que jamás se lo dijo a ellos. Según los documentos presentados en la Corte de Los Ángeles, y a los que tuvo acceso People, las aseguradoras New York Marine y General Insurance creen que no tienen obligación alguna de defender al cantante ni ahora ni en un futuro.

Entre su lista de razones, New York Marine afirma que la póliza entre ellos y Usher "no se aplica a las lesiones corporales (...) que surgen debido a la transmisión de enfermedades contagiosas". Además, aclaran que en sus políticas se establece que "no proporcionan cobertura para un segurado que intencionadamente haya ocultado información sobre su estado de salud". La compañía también argumenta que Usher nunca mencionó que ya había sido demandado por el mimo motivo anteriormente.

En 2012 el compositor tuvo que enfrentarse a la justicia pues una de sus estilistas lo acusó de haberla contagiado con herpes.

Según la mujer afectada, de quien no se reveló la identidad, el artista la convenció de que estaba en perfecto estado de salud. Sin embargo, días después de su encuentro sexual, la mujer comenzó a sentirse enferma, con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y lesiones en la vagina. Y aunque Usher pagó algunas de las cuentas médicas, ella lo demandó por haberle ocultado que era portador del virus del herpes. Fue así como el 28 de diciembre de 2012, la Corte Superior de Los Ángeles determinó que Usher debía pagar a la afectada un millón de dólares, por haberla contagiado “de manera consiente e intencionada”.