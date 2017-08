¡Moretz confesó que la llamaron gorda!

Chloe Grace Moretz reveló que un actor la criticó por su peso durante la filmación de una película.







En una entrevista con Variety, la actriz de Kick-Ass dijo que el incidente sucedió cuando tenía 15 años y que su coprotagonista era alrededor de 10 años mayor que ella.







"Este tipo interpretaba a mi interés amoroso y dijo: 'Yo nunca saldría contigo en la vida real'. Yo le pregunté: '¿Qué?'. Y él contestó: 'Sí, eres demasiado grande para mí', refiriéndose a mi tamaño. Fue uno de los únicos actores que me hicieron llorar en el set", dijo.







Moretz, actualmente de 20 años, no especificó la identidad del actor ni la cinta que estaba filmando.









"Tuve que reponerme y regresar al set y fingir que era mi interés amoroso, y fue muy difícil. Eso hace que te des cuenta de que hay personas muy malas y, por alguna razón, sintió la necesidad de decírmelo. Tienes que olvidar y perdonar esas cosas, pero fue algo que me impactó", dijo la actriz.







La actriz dijo que también se enfrentó a actitudes sexistas cuando filmaba otra película y un integrante del elenco intentó dañar su reputación.







"Le inventaba cosas al director... cosas muy locas, que yo no haría, cosas no profesionales que no tienen sentido. Un actor me hizo eso. Es una locura.







"Tienen un complejo de inferioridad y yo digo: 'Eres totalmente igual que yo. Sólo resulta que yo soy la protagonista de esta película y no sé por qué, sólo porque tu personaje sea más pequeño, intentas hacerme quedar mal", afirmó.