Dan último adiós a Benjamín

Entre lágrimas, familiares y amigos de Benjamín Martínez Arredondo le dieron el último adiós luego de que se oficiara una misa en la comunidad de El Tambor.

En el transcurso de la madrugada del martes llegó el cuerpo de Benjamín a la localidad, en donde familiares y amigos ya estaban a la espera de su arribo, teniéndole ya organizada una misa de cuerpo presente a las 13:00 horas en la iglesia de la comunidad.

Durante el recorrido, se veía en los rostros de las personas lágrimas y tristeza al saber que ya no volverían a ver a Benjamín, quien salió de su casa el pasado 22 de julio con la intención de estar en los Estados Unidos y poder compartir el cumpleaños de uno de sus cuatro hijos.

Cerca de cincuenta personas acompañaron a Benjamín, quienes externaron que fue una buena persona y se dedicaba de lleno a sus seres queridos.

“Aun no me hago a la idea de que él ya no está, hace apenas unas semanas nos platicó bien contento que se iría a pasar el cumpleaños con su hijo y ahora verlo en un ataúd, en verdad nos cuesta trabajo asimilarlo”, comentó uno de los habitantes de la comunidad.

Como lo habían prometido, la Administración Municipal solventó los gastos funerarios de Benjamín, en tanto que el DIF apoyará al padre del fallecido, el señor Pedro Martínez, al vivir solo en la comunidad.