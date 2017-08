Acusación es cuestión de envidia, dice Julión Álvarez

El cantante Julión Álvarez respondió a la polémica en que está envuelto por presuntos lazos con el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista en donde aparecía su nombre por supuestos vínculos con el crimen.

Álvarez transmitió en Facebook un video para aclarar la situación. Primero agradeció a sus seguidores el apoyo y después comentó:

"Desgraciadamente hoy amanecemos con una noticia, con notas un poco incómodas. Me siento con la obligación de darles una aclaración".

El cantante dijo que tiene que asesorarse para saber de dónde viene este asunto.

"Les puedo decir que soy una persona de rancho, una persona de pueblo, que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo mucho o poco que tengo, me lo he ganado. Me he dedicado al a música, no tengo la necesidad de muchas cosas de las que me están acusando. No puedo decir otra cosa que a lo mejor son cuestiones de envidia, de celos", declaró



Insistió en que la gente sabe a qué se dedica y la persona que es.

"No pasa nada y el día que me toque dar cara tengo que asesorarme, tengo que investigar si es cierto eso de lo que me están acusando. Tengan la seguridad de que un servidor es muy claro con lo que he hecho, con lo que tengo y lo que he logrado. Dios me de vida, cabeza, sabiduría y un equipo que me ayude a manejar este tipo de situaciones. Todo lo que están diciendo tiene una aclaración. A rezar y créanme que yo estoy bien", finalizó.

