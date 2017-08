'Chicharito' explota contra críticas a hermanos Dos Santos

Javier Hernández salió en defensa de Carlos Vela y Jonathan dos Santos, seleccionados mexicanos que se decantaron por la MLS, y afirmó que seguir en Europa no lo hace mejor que ellos.

"En México sólo ven el lado negativo a todo... Nosotros tratamos de busca nuestra felicidad, mi felicidad es haber venido al West Ham, pero no por eso soy mejor jugador o mejor persona que Carlos Vela o Jonathan dos Santos", explicó Chicharito en conferencia de prensa.

"A mí no me gusta que me pongan como ejemplo por haber venido al West Ham, porque yo soy diferente a ellos", dijo.

Chicharito defiende a Carlos Vela por ir a jugar a Los Ángeles y critica a la prensa mexicana: "Siempre ven lo negativo" #MatutinoExpress pic.twitter.com/81pXNbO2Vn — FOROtv (@Foro_TV) August 9, 2017

"Si Jonathan dos Santos se fue a jugar con su hermano, que era un sueño que tenía, que lo vio en Villarreal, que van a estar muy bien y van a estar viviendo una mejor vida".

Jonathan dos Santos jugará en el Galaxy al lado de su hermano Giovani, mientras que Vela emigrará en 2018 a Los Ángeles FC.

Además, "CH14" aceptó, sin entrar en detalles, que no salió bien de Alemania.