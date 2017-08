La Máquina comienza bien, pero tal vez no sea tan bueno

Para Cruz Azul empezar invicto en las primeras tres jornadas no es muy buen augurio que digamos, pues desde el Clausura 2013 ha iniciado de manera inmaculada en cuatro ocasiones y sólo en una se metió a la final.

Fue justamente hace cuatro años y medio que los celestes arrancaron con los mismos cinco puntos que tienen ahora. En aquella ocasión igualaron con Morelia en la primera fecha. Vencieron 2-1 a Jaguares y al igual que ahora, empataron a un tanto con Chivas.

Todo parecía que los entonces dirigidos entonces por Guillermo Vázquez se sacudirían la "maldición", pero cayeron en la final con el América, en esa final que se recuerda por el tanto del arquero Moisés Muñoz.

En el Clausura 2014, los cementeros iniciaron de manera invicta. Sólo que esa vez acumularon victorias sobre Jaguares y Santos y empataron con Monterrey. Esos siete puntos no les valieron mucho, ya que fueron descalificados en cuartos de final por el León.

En el Clausura 2015. La Máquina dio cuenta de Pachuca y Santos e igualó sin goles con Veracruz; sin embargo, este arranque ciclónico solo le valió para llegar a la jornada 17 y se quedó fuera de la fiesta.

Y en el Apertura 2016 tuvo un arranque de tres empates, con Necaxa y Pumas, sin goles y con el Monterrey a uno.

Así que para los pupilos de Tomás Boy el no perder fue muy malo, ya que no lograron llegar a las finales y eso provocó que la directiva azul despidiera al "Jefe" de su puesto.