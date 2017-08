Perder contra Mayweather lo hizo más fuerte

Con 27 años de edad, Saúl "Canelo" Álvarez (49-1-1, 34KO) señala que está en el mejor momento de su carrera. Con madurez sobre el cuadrilátero y con la mejor forma física posible para derrotar el próximo 16 de septiembre a Gennady Golovkin (37-0-0,33KO) en Las Vegas.

En teleconferencia realizada desde San Diego, el peleador mexicano mencionó que de septiembre de 2013 (derrota Floyd Mayweather), a la fecha, es un mucho mejor boxeador.

"He aprendido mucho desde la derrota con Mayweather. Tengo más confianza, soy más maduro, con más experiencia. Estoy en un punto importante, todo lo he aprendido con las peleas que he sostenido", señaló Álvarez.

El mexicano externó que la pelea contra Golovkin, puede marcar un antes y después en su carrera y la historia del boxeo mexicano.

"Si pienso que tiene todos los ingredientes para ser una pelea histórica. El que gané será el mejor boxeador del mundo. Yo me estoy preparando a tope".

Álvarez viene de derrotar por decisión unánime a Julio César Chávez Jr y analiza que puede noquear a Golovkin.

"En el boxeo todo es posible y más cuando hay poder de por medio. Puede haber nocaut".

Canelo no quiso entrar en polémica por las declaraciones que la semana pasada hizo el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán en torno a que el pelador está adoptando una actitud infantil y se limitó a decir que el cinturón verde y oro no estará en juego.

"No hay nada nuevo, todo es lo que ya he dicho sobre el cinturón", dijo.