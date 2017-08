*** REUNIÓN



El gobernador Miguel Márquez acompañado del procurador Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca, se reunió con los alcaldes de León, Héctor López Santillana y de Celaya Ramón Lemus Muñoz Ledo.



*SEGURIDAD



La reunión que se llevó a cabo ayer al concluir el anuncio de transformación del Centro de Ciencias Explora fue para dar seguimiento a la llegada del nuevo titular de la Zona Militar de Sarabia, Juan Manuel Díaz Organitos.

*** SEGUNDA VUELTA



Que ahora sí, hoy se dará a conocer la convocatoria para la segunda licitación que hará el gobierno del Estado para asignar el contrato para la compra de 606 mil mochilas.



* DESIERTO



El viernes pasado el Comité de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, que preside Ricardo Suárez Inda, declaró desierta la licitación.



* QUE HOY SÍ



El costo de este mega paquete de mochilas azules supera los 50 millones de pesos, y tras no asignarse el contrato el viernes pasado, el comité anunció que se lanzaría una nueva convocatoria para el lunes 7 de agosto, en la Secretaría de Finanzas informan que el lunes se presentaron las bases pero sólo al comité y este miércoles se harán públicas.



* EN LO OSCURITO



Ya que están en el tema de la publicación de las bases ojalá en la Secretaría de Finanzas reconsideren sus decisión y autoricen que para esta segunda vuelta, el concurso sea público, pues bajo el argumento de que las mochilas se comprarán ¡con presupuesto de seguridad! la reunión en la que los proveedores presentaron sus propuestas fue privada.

*** FOTO, FOTO,



El secretario de Gobernación, estuvo muy solicitado ayer durante su visita a León para la firma de un convenio con el Infonavit, muchos de los acarreados, perdón, invitados al evento que se llevó a cabo en Poliforum buscaron la foto del recuerdo con él.



* COMO CANDIDATO



No faltó quien opinara que más que la visita de un secretario parecía la de un precandidato y es que esta vez hasta la logística del evento cambió, en lugar de la acostumbrada mesa del presidium frente a los asistentes, se montó una especie de escenario al centro para que las autoridades que darían el discurso se pudieran desplazar y los pudieran ver todos los asistentes.



* PRESENTE



Como era de esperarse los delegados federales pasaron lista ante el secretario de Gobernación, empezando por el de Gobernación Javier Aguirre Vizuett.



* FRENTE A FRENTE



También estaba el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Roberto Vallejo Rábago, quien por cierto casi se topó frente a frente con el diputado federal Miguel Salim quien lo balconeó un día antes por no responder a la petición ce información sobre las deformaciones en la construcción del distribuidor vial Benito Juárez.



* NO TE CONOZCO



Tanto que se andan buscando los dos y ayer coincidieron en el mismo lugar pero ni se saludaron, quedaron de lado a lado del escenario, habrá que ver si pronto se concreta la reunión que ya el diputado federal solicitó directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

*** POR LOS NIÑOS



Cada vez son más las áreas del Gobierno Federal que intervienen en el caso del albergue de La Ciudad de Los Niños de Salamanca, tras la denuncias de presuntos abusos físicos y sexuales a los niños y niñas que encontraban internados, además de adopciones ilegales.



* REUNIÓN



Ayer la diputada federal Yulma Rocha confirmó que el DIF Nacional se sumó a la revisión de este caso, esto fue lo que le informó Enrique Guerra García, procurador Federal de las Niñas, Niños y Adolescentes, con quien se reunió.



* PETICIÓN



Guerra García ya se puso en contacto con el director del DIF Estatal, Alfonso Borja Pimentel, para solicitar información sobre la intervención que realizan, la diputada priista le pidió al procurador federal su intervención permanente “hasta que concluya el proceso de intervención en el albergue”.

*** CALMA, CALMA



El pastor de la bancada del PAN en el Congreso Local, Éctor Jaime Ramírez Barba envió un mensaje a sus compañeros que ya andan pensando en la reelección o incluso en candidatearse para otro cargo público.



* CALENDARIO



El plazo para levantar la mano es muy simple, dijo el coordinador de los diputados panistas, quien también en calidad de consejero nacional de su partido les recordó a sus compañeros que las fechas están bien establecidas, en 30 días a partir de ayer arranca el proceso electoral.



* TIEMPOS AZULES



Sin embargo por los que respecta a los panistas los tiempos son los siguientes, en el caso de los diputados que quieran ser reelectos tendrán que manifestarlo por escrito al IEEG y al partido del primero al siete de octubre y las precampañas arrancan el 8 de noviembre.



* SON LOS ÁNIMOS



Respecto a las declaraciones que ya se han dado entre algunos suspirantes panistas a una candidatura Ramírez Barba dijo que el no ve peleas internas y que más bien todo tiene que ver con los ánimos que genera el pertenecer a un partido vivo y democrático, eso sí, consideró que estas declaraciones no deben rebasar los límites pues “la ropa sucia debe lavarse en casa”.