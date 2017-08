U

no nunca sabe con certeza hasta dónde llegarán los esfuerzos que se llevan a cabo en la realización de un proyecto. Hace cerca de cinco años la asociación civil Más por las Mujeres tuvo la iniciativa de tener como misión la capacitación para el trabajo de mujeres en situación de pobreza.

Como es de nuestro conocimiento, hemos seguido tradiciones y costumbres en la educación familiar y escolar que, desgraciadamente, no contemplan la instrucción de las mujeres para poder contar con una autonomía económica. En muchas familias se considera una pérdida de tiempo y dinero invertir en la educación de las niñas y jóvenes, debido a que se les visualiza creciendo criaturas y atendiendo su casa, ya que supuestamente será el esposo quien se ocupe de proveer. Pero ¿qué pasa cuando no hay marido? En caso de abandono, soltería, viudez, ¿quién proveerá? Eso es algo que no se tiene presente y las mujeres se encuentran en muchas ocasiones sin tener una preparación ni siquiera básica para encontrar un trabajo digno que pueda cubrir sus necesidades.

Además, hay que considerar la vocación y el derecho a elegir de las niñas y jóvenes y respetar la libertad que deben tener para seleccionar un proyecto profesional de vida, que pueden llevar conjuntamente con su proyecto familiar si así lo desean.

Uno de los objetivos de la asociación es que las mujeres que se inscriban a los talleres que se imparten puedan elevar su nivel de vida y el de sus familias, a través del desarrollo de habilidades y la formación humana que se les brinda.

En la búsqueda para cumplir sus metas, la asociación Más por las Mujeres A.C. se unió con otras dos asociaciones: A Manos Llenas A.C. y la Asociación en Defensa de la Familia A.C., con las cuales se conjuntaron esfuerzos para poder tener mayor alcance en la comunidad Rizos de las Joyas, donde se encuentra su centro comunitario.

La semana pasada, un grupo de mujeres tuvo su graduación, al haber terminado el taller de corte y confección, impartido por la institución gubernamental IECA (Instituto Estatal de Capacitación) de Guanajuato, y fue una gran satisfacción ver a las orgullosas graduadas llegar muy elegantes y sonrientes, acompañadas de familiares, a recibir sus diplomas y exhibir las prendas confeccionadas. Pudimos admirar un hermoso vestido de graduación, delantales, camisetas y otras piezas que lucían elegantemente dispuestas sobre una larga mesa.

Resultó realmente emocionante ver las sonrisas dibujadas en los rostros de estas mujeres que independientemente de lo que hayan tenido que vivir, luchan por aprender y mejorar su vida personal y familiar. No me queda duda de que en ese lugar pobre y apartado, ellas encontraron la oportunidad de desarrollo que muchas mujeres buscan y esperan y se convierten en ejemplo para sus hijas, sembrando en las nuevas generaciones la esperanza de un porvenir más justo y equitativo.