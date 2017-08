Paga Turismo 1 millón de pesos por tesis de funcionario

Turismo del Estado pagó un estudio de casi 1 millón de pesos sobre costos y beneficios de un teleférico del Parque Bicentenario al Cubilete. Meses después, el entonces director de Proyectos de la propia Secretaría, obtuvo su maestría con el mismo análisis.

La tesis de Omar Murillo Núñez es exactamente el estudio que pagamos los guanajuatenses con nuestros impuestos.

En noviembre de 2014, el despacho de consultores Gerimpro, en donde colabora el ex subsecretario de Obra Pública del Estado, Luis Mayorga, fue contratado por la Secretaría de Turismo para realizar el “Plan de negocios Teleférico”.

Omar Murillo obtuvo la maestría en Evaluación Social de Proyectos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en noviembre de 2015, con la tesis titulada “Análisis costo beneficio de la realización de un teleférico del parque Guanajuato Bicentenario al Cerro del Cubilete”.

El contenido y título del estudio, las fotografias, los esquemas y hasta el número de páginas son los mismos. La única diferencia es el autor y la fecha de realización.

Omar Murillo salió de la Secretaría de Turismo, hace tres meses, acusado de acoso por una de sus compañeras. Aún no se conoce el resultado de la denuncia.

Ayer por la tarde, el secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, dijo que Omar Murillo no fue autorizado a usar el estudio del Teleférico como tesis para obtener la maestría.

“No, no sabía”, respondió Olivera cuando am le preguntó si tenía conocimiento del uso particular del estudio.

El periodista insistió: ¿no sabía?, a lo que el Secretario respondió tajante: "no".

Horas después, casi al cierre de esta edición, el licenciado Enrique Rivera, vocero de la Secretaría de Turismo, informó que el estudio tuvo un costo de alrededor de 1 millón de pesos.

Rivera reiteró que la Secretaría no tenía conocimiento del uso que Murillo Núñez le dio y aseguró que hoy presentarán una denuncia por plagio del documento.