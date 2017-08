Amenaza 'Franklin' con entrar por Golfo de México

El Gobierno federal amplió la zona de riesgo por el impacto de “Franklin” a los estados de Hidalgo y San Luis Potosí.



A estas dos entidades se suman Veracruz y Puebla como los sitios donde se pronostican las precipitaciones más copiosas y, en consecuencia, donde existen mayores posibilidades de deslaves y desbordamientos de ríos.





"Este huracán por su movimiento rápido, amplia cobertura nubosa y su impacto en zonas serranas, su impacto principal serán las lluvias intensas a torrenciales.



"En zonas como Hidalgo, Puebla, san Luis Potosí y Veracruz, se prevén acumulaciones de lluvia que podrían superar los 300 milímetros", advirtió Roberto Ramírez de la Parra, titular de Conagua.

En conferencia en la Secretaría de Gobernación, el funcionario indicó que las zonas de mayor riesgo están en la franja que va de Cabo Rojo al Puerto de Veracruz, en Veracruz; la zona serrana da Puebla y la huasteca de Hidalgo y San Luis Potosí,



Ramírez de la Parra que confirmó que, de acuerdo con las previsiones, “Franklin” se convertirá en las próximas horas en huracán categoría uno, con un diámetro de entre 500 y 600 kilómetros.



El impacto será entre Nautla y Misantla alrededor de la 1:00 horas del jueves.

#Franklin ahora como #Huracán cat. 1, se localiza a 170 km al noreste del puerto de #Veracruz. Esta es su trayectoria pic.twitter.com/PmupPYjDFz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2017





"En lo que corresponde a las presas estamos desfogando aquellas presas que consideramos que pueden estar en riesgo para efectos de la población una vez que empiece a ingresar la parte importante de precipitación correspondiente.



"Al mismo tiempo estamos viendo toda la parte de los ríos para ver la necesidad de poder colocar en algunos de los casos costales que nos ayudan a poder ayudar a que no haya un desbordamiento de los ríos correspondientes", añadió el titular de Conagua.



En riesgo, 51 mil en Veracruz



Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de Gobernación, reveló que en Veracruz hay alrededor de 51 mil habitantes en zonas consideradas de riesgo por "Franklin".



Se estima que en Puebla hay entre 30 mil y 35 personas en la misma condición, por lo que en ambas entidades se ha instalado refugios temporales.



"No la totalidad llegan a los refugios temporales, porque sabemos que mucha gente decide trasladarse a casa de sus familiares que ya tienen identificadas en zonas de no riesgo", mencionó.



En caso de ser necesario, Veracruz está en posibilidad de activar 2 mil 23 refugios para 51 mil 034 personas; mientras que en Puebla hay mil 58 refugios en todo el estado.



Puente afirmó que los estados, en coordinación con autoridades federales, ya realizan la evacuación de personas.



"En este momento ambos estado (Veracruz y Puebla) están en el protocolo operativo de evacuación", añadió.