El escote ‘perfecto’

A través de los años, al escote se le ha conferido un poder de sensualidad que no solo atrae a los hombres, sino también proporciona seguridad a las mujeres.

Aun cuando este detalle no recibe la atención merecida, su correcta elección ayuda a afinar las facciones y estilizar la parte superior del cuerpo.

El escote más favorecedor para cada mujer es aquel que guarda armonía y equilibrio con el tamaño del busto, el ancho de los hombros y la forma del rostro.

A la hora de encontrar el indicado, no podemos olvidar la selección de accesorios que se conviertan en la dupla perfecta y así conseguir un look muy favorecedor.

Sabemos que para muchas la idea de “menos es más” es una fórmula segura que aporta elegancia y sobriedad al outift.

Sin embargo, no temas en el del uso y “abuso” de aretes y collares en versión maxi.

ASIMÉTRICO

Ideal para los cuerpos rectos, ya que el escote de un hombro crea la sensación de curvas, así como para quienes tienen busto pequeño. Los vestidos en colores claros, como beige o crema, lucen sumamente elegantes con este tipo de escote. Si eres muy delgada, elige un minivestido con holán en la zona del escote, pues te ayudará a aportar volumen en el pecho. Para combinar, este escote luce mejor sin collares, por lo que es indispensable sumar unos aretes vistosos.

BARCO

Aun cuando es discreto y sofisticado, este escote hace que la espalda se vea más ancha, por lo que las mujeres de hombros amplios deben evitarlo; por el contrario, es adecuado para quienes tienen un cuerpo menudo o recto en la parte superior. Las mujeres con cuello largo y rostro afilado tienen el éxito asegurado al lucir este tipo de escote, ya que enfoca la atención en esta delicada zona. A la hora de agregar un complemento, puedes optar por aretes circulares. Si deseas llevar un collar, prefiere uno que sea largo.

CORTE V

¿Tienes un busto prominente? Este es uno de los que más te favorece, solo procura que no sea pronunciado; lo opuesto si eres de busto pequeño. A las mujeres de baja estatura les ayuda a verse más esbeltas, pues alarga visualmente el torso, además de que estiliza a quienes tienen hombros amplios y cara redonda. Este escote aporta sensualidad a quien lo lleva, por lo que es necesario equilibrar el atuendo para no restar elegancia. La regla dicta que si el escote es llamativo, deben cubrirse las piernas.

HALTER

Este tipo de escote se anuda por detrás del cuello y deja al descubierto la espalda, los hombros y los brazos, por lo que es importante que no se tengan rollitos en la espalda que queden evidenciados. De igual forma, aporta volumen a la zona del pecho, lo cual lo convierte en una excelente opción para las mujeres con busto pequeño. Asegúrate de recogerte el pelo cuando lleves una prenda con este escote para no opacar su encanto. Su anudado al cuello exige no sumar ningún tipo de collar o gargantilla. Basta con unos pendientes para dar el toque final,

REDONDO

Es uno de los más tradicionales y, por lo tanto, de los más sencillos de lucir. No le sienta del todo bien a mujeres de cara redonda, así como aquellas con una cintura pronunciada. Quienes tengan un rostro ovalado, busto pequeño o ligeramente caído y cuello largo pueden apostar por este sin ningún problema. Un vestido a la rodilla y con manga 3/4 es una excelente alternativa para lucirlo en la oficina o en un festejo familiar, en colores claros o neutros. Se recomienda que su largo vaya desde arriba del busto hasta la clavícula.

STRAPLESS

Como su nombre lo indica, es un escote sin tirantes, que deja al descubierto los hombros y la parte superior del pecho. Es favorecedor para las mujeres delgadas, con busto de tamaño pequeño a mediano y hombros amplios. A quienes tienen un cuello corto, les ayuda a alargar visualmente esta zona. Verifica que el escote cubra la mayor parte de tu busto –de preferencia todo, se ve más elegante– para minimizar el riesgo de un accidente. Para accezorizar, unos aretes enmarcan muy bien el rostro.