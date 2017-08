Presume Trump poder de arsenal nuclear

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que el arsenal nuclear estadounidense era “mucho más fuerte y más poderoso que nunca”, al tiempo que su secretario de Estado trataba de serenar las aguas con Corea del Norte e insistía que no había “una amenaza inminente”.

En una serie de tuits el miércoles por la madrugada, Trump ratificó su amenaza de la víspera al publicar un video en el que advierte que Pyongyang recibirá como respuesta a sus amenazas “fuego y furia como el mundo nunca ha visto”. También dijo que su primera orden como presidente fue “renovar y modernizar” el arsenal nuclear.

“Esperemos no tener que usar jamás este poder, ¡pero nunca llegará el momento en que no seamos la nación más poderosa del mundo!”, tuiteó el presidente.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before....

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!