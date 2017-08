Big data en las ciudades, ¿abiertos para innovar?

Las ciudades generan un mundo de información y datos. La mayoría se escurren entre los dedos de la burocracia, entre la costumbre de la opacidad y nuestra falta de imaginación.



Eduardo Sojo Garza, como presidente del INEGI, encontró que parte de la información generada por esa institución se cobraba. Lo vio absurdo. ¿Cómo la valiosa información recabada, almacenada y procesada por esa institución pública no se entregaba sin costo a todos los mexicanos que la quisieran? De inmediato abrió todos los datos muy a pesar de algunas dependencias que sentían perder poder. Incluso algunas tan serias como el Banco de México se negaban a perder la medición de la inflación. Soltar ese dato a un organismo independiente hubiera sido impensable en la época anterior a la transición. El INEGI tiene información formidable, ciudad por ciudad y manzana por manzana. Hoy el instituto es reconocido en todo el mundo por su trabajo y apertura.



Eso debería suceder en todas las ciudades y todos los estados, entidades que generan trillones de datos. No mega, no giga, no tera, sino peta o exa datos (10 elevado a la 18). Antes medíamos la natalidad, la mortandad, la morbilidad, las cuentas de los presupuestos y otros números útiles. Hoy, en cada transacción, en cada alto de semáforo, en cada contacto del ciudadano con la administración local se genera información valiosa para usarse en la estrategia de planeación del futuro.



La información privilegiada la vendían los funcionarios (o aún la venden) a postores vivos e interesados. Recuerdo que un desarrollador de vivienda local siempre tenía el catastro completo en sus manos. El empresario estaba más actualizado sobre todos los propietarios, valores y transacciones que el propio IMPLAN o Desarrollo Urbano. No le costaba mucho deslizar una mordida para obtenerla. Pero no es el único caso. Los consejos ciudadanos obtienen datos de proyectos que les permiten saber cómo y para dónde se planea la ciudad, cómo y hacia dónde se llevará el agua y los servicios. O los llevan ellos mismos a sus tierras.



La información privilegiada puede encontrarse en la historia de desarrollos y fraccionamientos de nuestras urbes.



La información es un bien indispensable para las democracias. El ejemplo de la ciudad de Palo Alto en California es un faro a seguir. La información se empuja a los ciudadanos en su portal. Hay foros, hay conversación e ideas en un pueblo de apenas 68 mil habitantes con una educación superior.



Pero, ¿sabe qué? Las redes sociales no son más amplias ni más populosas que las nuestras. Aquí la proporción de cuentas en redes sociales es tan importante como en los países desarrollados.



Un amigo comentaba lo que le sucedió cuando tramitaba un permiso. El burócrata le pidió un dato, un papel que ya estaba en los archivos del municipio. El ciudadano se lo hizo ver pero, impávido, el burócrata le dijo que debía ir a otra ventanilla, solicitarlo y luego entregárselo. Cuando vino el cambio de trienio, un regidor prometió que eso iba a cambiar, que los trámites y permisos no podrían exceder los 120 días. Nuestro ciudadano lleva año y medio y aún no completa su “permiso”.



Hay que explorar cómo podríamos los ciudadanos obtener o tener el acceso a toda la información relevante que produce nuestro municipio.

(Continuará porque nos vamos a sorprender)