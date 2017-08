Reconoce riesgo para migrantes en Celaya

La Pastoral de Migrantes de la Diócesis de Celaya conoce el riesgo que corren los migrantes en su paso por la ciudad, especialmente el que tiene que ver con personas que los reclutan y forzan a trabajar para la delincuencia.





El padre Rogelio Segundo Escobedo, coordinador de la pastoral y párroco del templo de Tierras Negras, indicó que por esa razón se les da atención humanitaria y la recomendación de no confiar en quien los intercepta para ofrecerles trabajo y ayuda.





“A nosotros no nos ha llegado un caso así, de que se lo hayan querido llevar, pero sí sabemos que existe el riesgo de que se los lleven para forzarlos a trabajar, para delinquir, sí corren el riesgo.



“Por eso nosotros tenemos una cartilla de información, donde se les dice que aunque sean migrantes, tienen derechos, se les advierte de esta situación y se les dice que tengan cuidado; sobre todo que no confíen en esas personas que les ofrecen trabajo en la calle”, explicó.





am publicó ayer que en varios domicilios del fraccionamiento Industriales de la ciudad de Celaya, fueron liberados 13 hondureño, quienes eran mantenidos en cautiverio con la intención de pedir rescate a sus familiares.





Al respecto, el padre Rogelio lamentó que haya personas que lleguen a tal extremo.





El sacerdote indicó que recientemente la Diócesis puso en marcha la Casa del Migrante en la colonia Santa Teresita, donde recibe a migrantes centroamericanos, sobre todo de Honduras, El Salvador y Guatemala, que llegan “muy deshechos”.





“Vienen maltratados, con golpes, rasguños, ampollados, con la ropa rota; lo natural del propio viaje, pero también de agresiones que sufren en el camino”.





Y agregó que algunos han sufrido robos, maltrato, discriminación, desprecio, y en el caso de las mujeres, hasta intentos de violación.





Al ser ingresados, los migrantes son registrados y se les piden sus datos personales, entre ellos su teléfono en casa, para tratar de contactar a sus familiares, en caso de una emergencia.





“Tenemos control de que sean verdaderamente migrantes que requieren el apoyo, no polleros vamos, que todo esté en orden; aquí pasan una o dos noches y siguen su camino”, explicó el sacerdote.





Los auxilian en albergue

La Casa del Migrante en la colonia Santa Teresita aún no termina de habilitarse, pero ya recibe a migrantes que requieren el apoyo. Varía el número de migrantes que se recibe, pero han tenido hasta 20 en una semana.





El padre Rogelio Segundo explicó que en el lugar pueden darse un baño, se les brindan alimentos, pueden descansar y pasar la noche. Incluso pueden lavar y secar su ropa, para seguir su viaje.



“Estamos en colaboración con un médico y dos enfermeras que les dan atención médica básica, hicimos una solicitud al CAISES para que nos brinden medicinas básicas”, expresó.



Y siempre están en busca de quién pueda donar despensa, víveres y otros artículos para poder ayudar.

‘No es delito emigrar’



Para atacar este tipo de riesgos y abusos contra centroamericanos que van de paso en busca del sueño americano, la Cruz Roja y el Hospital de Celaya, se unen para trabajar.





Y con el rescate de 13 hundureños en distintas casas de la colonia Industriales, en Celaya, se demuestra que también se puede confiar en la autoridad.





“Las acciones que se deben hacer es elaborar sinergias, que cada una de las partes haga lo suyo, ser más concientes con los migrantes, ellos tienen transito libre, no es delito emigrar, existen las firmas, pactos y acuerdos, no es delito emigrar, no son ilegales, sí son irregulares por no tener documentos.





“Los migrantes son personas como nosotros, vienen huyendo del país, a falta de oportunidades y la denuncia que incrementa en sus países, además de que aquí los secuestran, piden rescates, es algo que esta bien dificil”, lamentó Ignacio Martínez, integrante de la Asociación Abba A.C. CCIAPM (Centro Comunitario Interdenominacional de Acompañamiento a Personas Migrantes).





Entre las recomendaciones es que ellos mismos se dan y lo que les aconsejan en los albergues es no separarse, viajar siempre en grupo, no aceptar agua, porque los sedan, si alguien les ofrece un empleo, que analicen si son personas de fiar, acudir a las autoridades si ven cualquier cosa anormal.





Entre ellos se dan tips y las experiencias, tales como no dar su número o el de sus familiares, exhortan a que si ven a alguna persona en esa circunstancia, los ayuden.

Siempre están expuestos

Asaltos, secuestros y reclutamiento son parte de lo que tienen que vivir diariamente cientos de centroamericanos y sudamericanos que van en busca del sueño americano.





Ignacio Martínez, integrante de la Asociación Abba A.C. CCIAPM (Centro Comunitario Interdenominacional de Acompañamiento a Personas Migrantes) habló de las cosas que los migrantes viven para salir adelante y las recomendaciones que les dan.





“Los migrantes siempre están expuestos, son de las cosas que ellos tienen que vivir, es parte de su trayecto, del viaje, es estar sorteando su vida, lamentablemente es algo natural que van viviendo”, señaló.



Resaltó que es una situación que se vive en todo el país, ya que estas personas vienen de manera irregular y son “invisibilizados” y no es un caso exclusivo de Celaya.





“En cuestión de los reclutamientos, es igual de complicado, en el camino siempre se encuentra el reclutamiento, el robo y el secuestro , esto se les presenta a todos y ellos deciden, la mayoría demuestra tener principios y valores y eso les permite alejarse, aunque las personas con mayor vulnerabilidad es más fácil que sea reclutado”.