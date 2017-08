El amor del perdón…

Jueves 19° Ordinario. Mateo 18, 21-19,1

~ En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: “Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contesta: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”. Y les propuso esta parábola: “El Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: ‘Págame lo que me debes’. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré’. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’. Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano”. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. ~

Con este pasaje concluye la enseñanza de Jesús respecto de las actitudes del discípulo que vive en comunidad.



¿Hasta dónde se ha de perdonar? Nuestro perdón debe extenderse hasta donde llegó nuestro deseo de venganza. Eso significa hasta setenta veces siete. Pero hay que perdonar más allá de la casuística de las escuelas rabínicas, que enseñaban el perdón en grados, en función de que el ofensor fuera la esposa, el hijo o uno cualquiera. Jesús alude a Gn 4,24 (el cántico de Lamec).



Así, Jesús rompe con la tradición rabínica y exige ir más allá: hay que perdonar siempre y sin límites ni medidas.



En la parábola del deudor despiadado, a quien habiéndosele perdonado una deuda mayor, no tuvo compasión de su hermano en iguales circunstancias, Jesús nos enseña que es necesario perdonar de corazón; y que de no hacerlo, Dios, que nos ha perdonado todo, puede retirarnos su perdón y actualizarnos la deuda.



Tomemos en cuenta que todos necesitamos del perdón; y que el perdón nos regenera. Es como el don de una vida nueva, con todas las posibilidades de vivir de manera diferente. El perdón nos hace sentir amados, liberados y rehabilitados. Solo quien ha probado el perdón es capaz de experimentar el amor de Dios.



Acostumbrémonos a vivir el amor del perdón, es seguro que Dios nos amará.



Oración:



Señor Jesús, gracias por enseñarme el perdón. Reconozco que muchas veces actué con sentimientos de venganza y me arrepiento por ello. Todos somos insolventes ante tu Padre a la hora de hacer cuentas. Ayúdame a crecer en esta faceta del amor. Recién ahora entendí que cada vez que perdonamos, amamos y damos vida a nuestros deudores; también ahora me queda claro que el perdón que te pido en la oración del Padre nuestro está ligado al perdón que yo dé a mis hermanos.



Permite que en casa, con mi familia, formemos una comunidad de perdón; que nuestra actitud ante las ofensas de los adversarios sea, sin excepciones, la consideración en el amor. Y que podamos constatar siempre la vida que se regenera en cada hermano que perdona y es perdonado. Amén.