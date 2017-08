Hallan el cuerpo de un ejecutado

Con un disparo en la cabeza fue localizado asesinado el cuerpo de un hombre cerca del canal de Coria en Villagrán.





Los hechos ocurrieron a la 1:30 de la tarde del martes cuando Seguridad Pública informó al Ministerio Público sobre la existencia de un cuerpo sin vida sobre unos campos entre la colonia 18 de Marzo y La Trinidad.





Al lugar se trasladaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quienes al llegar corroboraron el reporte.





El cadáver fue localizado de costado y a simple vista se le apreciaba un disparo en la cabeza, el cuerpo se encontraba en un campo desolado y muy cerca del canal de Coria.





La víctima fue identificada como Alfredo Flores, de 35 años, del municipio de Cortazar.





La esposa del fallecido señaló a las autoridades que salió el lunes a las 7 de la tarde y que le dijo que iría a Villagrán hacer un presupuesto de herrería, ya que en ese laboraba.





Sin embargo, a las 9 de la noche le llamó por teléfono para informarle que se tardaría un rato, pero nunca llegó a su casa.





La mujer señaló que su esposo no tenía problemas con nadie, además de que no tomaba y no fumaba.





El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense de Celaya, para la practica de la autopsia de ley, donde se determinará las heridas que presentaba y la causa de su muerte.





La Unidad Especializada en Homicidios realiza las investigaciones para establecer con que personas fue visto por última vez y esclarecer la mecánica de los hechos.